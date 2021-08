Milutin Sretenović Sreta, pjevač 'Mostar Sevdah Reuniona', umro je jutros u Makarskoj u hotelskoj sobi, nakon što je sinoć ovaj popularni sastav u Ljetnom kinu imao koncert, piše Dnevni Avaz.

Sreta se proslavio sudjelovanjem u emisiji 'Nikad nije kasno', u kojoj je ispričao svoju tešku životnu priču. Muzikalnost je naslijedio od oca i stričeva a pjevati je počeo sa trinaest godina. Manje je poznato da se Sreta dva puta borio sa smrću a njegove muke počinju još u ranom djetinjstvu.

- Kada sam se rodio, moj otac je imao ogromnih problema. Stric je živio s najljepšom ženom u kraju, Marom, u koju je jedan čovjek koji je radio u policiji bio smrtno zaljubljen. S obzirom na to da je želio tu ženu za sebe, namjestio je ubojstvo mom stricu i uhapsili su ga. Međutim, uz pomoć mog oca, stric je pobjegao iz zatvora i tada je počela još veća nevolja - ispričao je Sreta za Dnevni avaz.

Obitelj je proživjela najteže trenutke kada su novorođenog Sretu i njegovu majku odveli u zatvor. Pjevač je tada ima samo sedam dana.

- Ucijenili su moju majku, rekavši da će je pustiti iz zatvora ukoliko se moj otac preda. Međutim petnaest dana nakon toga sam se razbolio. Pričaju da sam bio kost i koža tada, a imao sam samo dvadeset i dva dana. Došao me pregledati liječnik i vidio da jedva dišem. Tada je rekao da bi bilo bolje da puste moju majku iz zatvora, jer je pitanje sata kada ću umrijeti. Liječnik je molio u policiji da puste moju majku da me sahrani, pa da se onda ponovo vrati u zatvor. Tako je i bilo. Susjedi su napravili mali sanduk za mene, a majka je izvezla pokrov čekajući da umrem - otkrio je, te dodao da se velika nagrada nudila onom tko pronađe i ubije njegovog oca. Upravo to se i dogodilo kada ga je njegov otac došao krišom vidjeti.

- Kum ga je zbog te nagrade izdao, sačekali su ga i pucali mu u leđa. Majci nisu dali da ga sahrani. Dan poslije, moju majku s djecom protjerali su iz grada. Dali su joj da ponese samo garderobu i sanduk da mene sahrani. Tako je moja majka s petoro djece putovala od Vojvodine do Kosova, gdje joj je živjela sestra. Bog nije dao da umrem, s vremenom sam se oporavio i čudom vratio u život - rekao je Sreta. Međutim, tu nije bio kraj njegovim mukama - nakon što su se doselili u Peć, Sreta se ponovo razbolio.

- Majka je jedno jutro ustala i vidjela da ne dišem. Liječnik joj je tada rekao da sam umro. Ponovo su mi napravili sanduk i spremali se da me sahrane. Ostavili su me u krevetu i dok je majka sjedila pored mene i kukala, nije ni primijetila da sam se okrenuo. Kada je vidjela, mislila je da je poludjela. Brzo su otišli po liječnika i zaključili da sam živ, jer sam počeo plakati. Tako su me dva puta sahranjivali - ispričao je tom prilikom Sreta.