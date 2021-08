Spencer Elden (30) se kao beba od četiri mjeseca pojavio na omotu kultnog albuma 'Nevermind' grupe Nirvana iz 1991. godine. U intervjuu za The Guardian 2015. ispričao da su njegovi roditelji za fotografiju dobili samo 200 dolara.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Možda imam jedan od najpoznatijih penisa u glazbenoj industriji, no ljudi to ne znaju kad me vide - ispričao je tada. Godinu nakon rekreirao je slavnu fotografiju u bazenu s britanskim fotografom Johnom Chappleom..

Međutim, čini se kako Spencer ipak smatra da je fotografija bila 'problematična'. TMZ je nedavno objavio dokumente iz nove savezne tužbe, u kojima Elden tuži bend i posjed Kurta Cobaina.

Naime, on tvrdi da nije mogao pristati da se njegova slika koristi kao omot albuma jer je imao samo četiri mjeseca te da ni njegovi zakonski skrbnici na to nisu pristali. Prema dokumentima, Elden smatra da je fotografija zapravo dječja pornografija.

Dodao je kako je bend navodno obećao da će mu preko genitalija staviti naljepnicu, ali to nikada nije dodano na omot albuma.