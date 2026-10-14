Obavijesti

Show

Komentari 1
DETALJI SA SUDA

Tužitelji: Russel Brand bio je nemilosrdan seksualni predator

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Tužitelji: Russel Brand bio je nemilosrdan seksualni predator
4
Foto: Jack Taylor
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tužiteljstvo tvrdi da je britanski komičar od 1999. do 2009. seksualno zlostavljao šest žena, koristeći svoj šarm kako bi dobio ono što želi. Neke su mu se opirale, a druge nisu imale priliku ni reagirati

Admiral

Glumac i komičar Russell Brand, nekoć jedna od najistaknutijih britanskih medijskih ličnosti, silovao je ili zlostavljao šest žena kako bi zadovoljio svoj nezasitni seksualni apetit na okrutan način u predatorskom stilu, izjavili su tužitelji u srijedu.

U OZBILJNOJ SU VEZI? Russel Brand prekinuo je s djevojkom radi Geri Halliwell?
Russel Brand prekinuo je s djevojkom radi Geri Halliwell?

Brand (51), bivši suprug američke pjevačice Katy Perry, suočava se s optužbama za tri kaznena djela silovanja, tri kaznena djela seksualnog napada i jedno kazneno djelo nedoličnog seksualnog napada, a sve se odnosi na šest žena i razdoblje od 1999. do 2009. godine.

British actor and comedian Russell Brand due to stand trial on rape and sexual assault charges, in London
Foto: Toby Melville

On odbacuje sve optužbe, a svoju će obranu iznijeti na sudu naknadno.

- Danas se osjećam blagoslovljeno - rekao je po dolasku na londonski kraljevski sud u Southwarku. 'Naravno, osjećam zabrinutost, ali i nadu da će ovaj proces dovesti do dobrih ishoda za sve uključene.'

VELIKA POP ZVIJEZDA Mnogima je slomila srce i o njoj su pisali pjesme, a bivši muž joj je razvod 'servirao' porukom
Mnogima je slomila srce i o njoj su pisali pjesme, a bivši muž joj je razvod 'servirao' porukom

Tužiteljica Riel Karmy-Jones izjavila je da su se neke od tih šest žena protivile njegovim postupcima, dok druge nisu imale priliku reagirati na njegovo nametanje. Brandu to nije bilo važno, rekla je.

- Njegova želja, snažna želja za bilo kakvim oblikom seksualnog kontakta, bila je neselektivna i nezasitna - rekla je.

Iako je znao biti duhovit i šarmantan kada je nešto želio, imao je i djetinjasto očekivanje da svaka njegova želja mora biti ispunjena, dodala je.

- Bio je bezobziran, proračunat, manipulativan i - prema tvrdnjama tužiteljstva - seksualni predator - rekla je Karmy-Jones.

British actor and comedian Russell Brand stands trial on charges of rape and sexual assault, in London
Foto: Julia Quenzler

Navodna kaznena djela počinjena su tijekom desetljeća u kojem je Brand napredovao od stand-up komičara do televizijskog voditelja, glumca i holivudske zvijezde. Prvi se incident navodno dogodio 1999. godine, dok je nastupao u programu koji se održavao na marginama konferencije Laburističke stranke u Bournemouthu.

Prva žena koja je podnijela prijavu, koja je gledala njegov nastup i smatrala Branda homoseksualcem, izjavila je da ju je silovao u njezinoj hotelskoj sobi, kamo ga je pozvala na razgovor. Mark Pinheiro, koji je nastupao s njime, a kasnije i stanovao godinu dana, izjavio je da se Brand hvalio kako tijekom života želi spavati s 5000 žena.

Svjedočeći na sudu, Pinheiro je rekao da se Brand posljednjeg jutra njihova boravka u Bournemouthu vratio u smještaj vidno uznemiren i rekao im da moraju odmah otići. Pinheiro je naveo da je Brand nekoliko mjeseci kasnije priznao kako je prethodne večeri upoznao jednu ženu te da su stvari 'možda otišle malo predaleko'.

ŽELI SE SKRASITI Smirio se Russel Brand: Postat će otac i oženiti djevojku Lauru
Smirio se Russel Brand: Postat će otac i oženiti djevojku Lauru

Brandov odvjetnik Ian Winter sugerirao je Pinheiru da to nije spomenuo prilikom prvog kontakta s policijom te da se takav razgovor nikada nije dogodio, što je Pinheiro odbacio. Druga optužba odnosi se na 2001. godinu, kada ga se tereti da je pokušao odvući ženu u kabinu u prostorijama MTV Europe, gdje je ona radila.

Tri godine kasnije, jedna je žena izjavila da ju je odvukao u toalet u baru, a zatim je prisilio na oralni seks. Otprilike u isto vrijeme, 2004. ili 2005. godine, medijska djelatnica izjavila je da ju je seksualno napastovao. Peta žena, obožavateljica, imala je s njim dobrovoljni spolni odnos u njegovu domu 2009. godine, no on ju je potom prisilio na analni seks, rekao je tužitelj.

Šesta žena, koja je radila za Channel 4, tvrdi da je Brand tražio masažu, a zatim joj pritisnuo lice uz međunožje, također 2009. godine. Tijekom policijskog ispitivanja Brand je odbio odgovarati na pitanja, ali je dostavio pisane izjave u kojima je naveo da se ne sjeća tih incidenata te da nikada nije sudjelovao u aktivnostima bez pristanka, rekla je Karmy-Jones.

British actor and comedian Russell Brand stands trial on charges of rape and sexual assault, in London
Foto: Jack Taylor

Dotične se žene nisu međusobno poznavale i nisu kontaktirale policiju sve dok 2023. godine nisu emitirane televizijska emisija i novinski izvještaj u kojima su druge žene iznijele anonimne optužbe, rekla je tužiteljica. Brand je sjedio na optuženičkoj klupi odjeven u tamno odijelo i ogrnut tankim bijelim šalom, gledajući ispred sebe. Njegovo suđenje, koje bi trebalo trajati oko šest tjedana, privuklo je golemu medijsku pozornost.

ČEKA GA SUĐENJE Posrnulog Russella Branda optužili su da je silovao jednu ženu i seksualno napao drugu
Posrnulog Russella Branda optužili su da je silovao jednu ženu i seksualno napao drugu

Komičar, poznat po svom ekstravagantnom stilu i izgledu, postao je poznat na Otoku, a onda dobio uloge u brojnim filmovima, uključujući 'Get Him to the Greek' 2010. godine, iste godine kada se oženio Perry. Razveli su se 2012. godine. U novije vrijeme Brand se pojavljuje u online emisijama kao komentator američke politike, religije i slobode govora.

British actor and comedian Russell Brand arrives to stand trial on charges of rape and sexual assault, in London
Foto: Jack Taylor

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Posljednji ispraćaj Gorana Bare: 'Danas se od njega opraštamo, ali on je tu još uvijek s nama'
POGREB U VINKOVCIMA

Posljednji ispraćaj Gorana Bare: 'Danas se od njega opraštamo, ali on je tu još uvijek s nama'

Od frontmena Majki obitelj, prijatelji i brojni obožavatelji došli su se oprostiti na gradsko groblje u Vinkovcima, gdje je odrastao i započeo glazbenu karijeru
Sin Gorana Bareta u suzama se oprostio od oca: Kao beba ostao je bez majke, bio je uz baku...
NIJE KRIO TUGU

Sin Gorana Bareta u suzama se oprostio od oca: Kao beba ostao je bez majke, bio je uz baku...

Miran Bare većinu je života proveo s bakom i djedom u Vinkovcima, a s ocem je bio u kontaktu...
Prizori koji slamaju srca: Suze i tuga na sprovodu Bareta...
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ U VINKOVCIMA

Prizori koji slamaju srca: Suze i tuga na sprovodu Bareta...

Goran Bare preminuo je u petak u 62. godini, a danas se od njega u Vinkovcima opraštaju članovi njegove obitelji, prijatelji, kolege i brojni obožavatelji...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026