Tužitelji: Russel Brand bio je nemilosrdan seksualni predator

Glumac i komičar Russell Brand, nekoć jedna od najistaknutijih britanskih medijskih ličnosti, silovao je ili zlostavljao šest žena kako bi zadovoljio svoj nezasitni seksualni apetit na okrutan način u predatorskom stilu, izjavili su tužitelji u srijedu.

Brand (51), bivši suprug američke pjevačice Katy Perry, suočava se s optužbama za tri kaznena djela silovanja, tri kaznena djela seksualnog napada i jedno kazneno djelo nedoličnog seksualnog napada, a sve se odnosi na šest žena i razdoblje od 1999. do 2009. godine.

Foto: Toby Melville

On odbacuje sve optužbe, a svoju će obranu iznijeti na sudu naknadno.

- Danas se osjećam blagoslovljeno - rekao je po dolasku na londonski kraljevski sud u Southwarku. 'Naravno, osjećam zabrinutost, ali i nadu da će ovaj proces dovesti do dobrih ishoda za sve uključene.'

Tužiteljica Riel Karmy-Jones izjavila je da su se neke od tih šest žena protivile njegovim postupcima, dok druge nisu imale priliku reagirati na njegovo nametanje. Brandu to nije bilo važno, rekla je.

- Njegova želja, snažna želja za bilo kakvim oblikom seksualnog kontakta, bila je neselektivna i nezasitna - rekla je.

Iako je znao biti duhovit i šarmantan kada je nešto želio, imao je i djetinjasto očekivanje da svaka njegova želja mora biti ispunjena, dodala je.

- Bio je bezobziran, proračunat, manipulativan i - prema tvrdnjama tužiteljstva - seksualni predator - rekla je Karmy-Jones.

Foto: Julia Quenzler

Navodna kaznena djela počinjena su tijekom desetljeća u kojem je Brand napredovao od stand-up komičara do televizijskog voditelja, glumca i holivudske zvijezde. Prvi se incident navodno dogodio 1999. godine, dok je nastupao u programu koji se održavao na marginama konferencije Laburističke stranke u Bournemouthu.

Prva žena koja je podnijela prijavu, koja je gledala njegov nastup i smatrala Branda homoseksualcem, izjavila je da ju je silovao u njezinoj hotelskoj sobi, kamo ga je pozvala na razgovor. Mark Pinheiro, koji je nastupao s njime, a kasnije i stanovao godinu dana, izjavio je da se Brand hvalio kako tijekom života želi spavati s 5000 žena.

Svjedočeći na sudu, Pinheiro je rekao da se Brand posljednjeg jutra njihova boravka u Bournemouthu vratio u smještaj vidno uznemiren i rekao im da moraju odmah otići. Pinheiro je naveo da je Brand nekoliko mjeseci kasnije priznao kako je prethodne večeri upoznao jednu ženu te da su stvari 'možda otišle malo predaleko'.

Brandov odvjetnik Ian Winter sugerirao je Pinheiru da to nije spomenuo prilikom prvog kontakta s policijom te da se takav razgovor nikada nije dogodio, što je Pinheiro odbacio. Druga optužba odnosi se na 2001. godinu, kada ga se tereti da je pokušao odvući ženu u kabinu u prostorijama MTV Europe, gdje je ona radila.

Tri godine kasnije, jedna je žena izjavila da ju je odvukao u toalet u baru, a zatim je prisilio na oralni seks. Otprilike u isto vrijeme, 2004. ili 2005. godine, medijska djelatnica izjavila je da ju je seksualno napastovao. Peta žena, obožavateljica, imala je s njim dobrovoljni spolni odnos u njegovu domu 2009. godine, no on ju je potom prisilio na analni seks, rekao je tužitelj.

Šesta žena, koja je radila za Channel 4, tvrdi da je Brand tražio masažu, a zatim joj pritisnuo lice uz međunožje, također 2009. godine. Tijekom policijskog ispitivanja Brand je odbio odgovarati na pitanja, ali je dostavio pisane izjave u kojima je naveo da se ne sjeća tih incidenata te da nikada nije sudjelovao u aktivnostima bez pristanka, rekla je Karmy-Jones.

Foto: Jack Taylor

Dotične se žene nisu međusobno poznavale i nisu kontaktirale policiju sve dok 2023. godine nisu emitirane televizijska emisija i novinski izvještaj u kojima su druge žene iznijele anonimne optužbe, rekla je tužiteljica. Brand je sjedio na optuženičkoj klupi odjeven u tamno odijelo i ogrnut tankim bijelim šalom, gledajući ispred sebe. Njegovo suđenje, koje bi trebalo trajati oko šest tjedana, privuklo je golemu medijsku pozornost.

Komičar, poznat po svom ekstravagantnom stilu i izgledu, postao je poznat na Otoku, a onda dobio uloge u brojnim filmovima, uključujući 'Get Him to the Greek' 2010. godine, iste godine kada se oženio Perry. Razveli su se 2012. godine. U novije vrijeme Brand se pojavljuje u online emisijama kao komentator američke politike, religije i slobode govora.