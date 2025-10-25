Mnogima je slomila srce i o njoj su pisali pjesme, a bivši muž joj je razvod 'servirao' porukom

Katy Perry jedna je od najprodavanijih pop zvijezda u novijoj glazbenoj povijesti, a osim na poslovnom planu, uspjehe je nizala i što se veza tiče. Muškarci koje je ljubila redom su poznata lica, a prije Orlanda Blooma s kojim je prekinula ove godine bila je u nekoliko veza. O nekima od njih slušali smo i kroz njezine pjesme. No, krenimo redom.

Glumac Johnny Lewis poznat je po ulogama u serijama Th O.C. i Sinovi anarhije, a u vezi s Perry bio je godinu i pol 2006. Par je bio u vezi prije nego što je ona postala planetarno poznata. Lewis je preminuo u Los Angelesu 2012. godine. Pjevača benda Gym Class Heroes, Travieja McCoyja upoznala je 2008., a skupa su bili nešto manje od godine dana. McCoy je tek 2012. u jednom intervjuu ispričao da je njegovo drogiranje uveliko dovelo do toga da ga je pjevačica ostavila, no to je učinila putem e-maila.

Foto: Twitter/Jeremy Meeks

- Poruka je počela s mnogo izljeva ljubavi te je napisala da mrzi što mora prekinuti sa mnom. Netko s kime si bio spreman provesti život ti u e-mailu samo napiše da je to to od veze. Taj me e-mail uništio - rekao je McCoy. Poslije njega nastavila je ljubiti glazbenike. Iduća ljubav Katy Perry bio je Josh Groban. Nisu dugo bili zajedno, no nakon prekida su ostali u dobrim odnosima. Navodno je bio iznenađen kada je pjevačica kasnije o njihovoj vezi napisala pjesmu "The one that got away". Groban je komentirao kako su se veoma povezali, no shvatili su da bolje funkcioniraju kao prijatelji.

- Do danas smo ostali prijatelji, ona je najbolja. No, nisam očekivao taj moment s pjesmom. Doslovno sam ispljunuo kavu kada sam shvatio da je pjesma posvećena meni - iskren je bio pjevač.

Get Him to the Greek premiere in Los Angeles, CA, USA | Foto: Big Pictures/PIXSELL

Komičara Russela Branda pjevačica je upoznala na dodjelama MTV VMA nagradama 2009. godine. Vjenčali su se godinu nakon, a brak im je trajao jedva više od 12 mjeseci.

- Kada sam ga upoznala, rekao mi je da traži partnericu koja mu je jednaka u svemu, pa i u poslu. Međutim, stvari su se počele mijenjati jer nije volio da sam ja glavna na turnejama. Uznemirilo me to, kontrolirao me i nisam mogla to podnijeti. Recimo samo da se nisam čula s njim otkako mi je 31. prosinca 2011. poslao poruku da se razvodi od mene - rekao je Perry u intervjuu za Vogue 2013. godine.

Gitarist benda Florence and the Machine, Robert Ackroyd, bio je njezina sljedeća ljubav. Američki mediji prenosili su 2012. godine da su ih uhvatili skupa na festivalu Coachella, no prije nego što se ljubav rasplamsala u medijima, prekinuli su.

Glazbenika John Mayer i Katy Perry prekidali su i mirili se nekoliko puta između 2012. i 2015. godine. Još nekoliko godina ranije su se upoznali i Mayer ju je htio pozvati na spoj, no nije imao prilike. Nakon što su se spetljali prekinuli su nakon par mjeseci, a on je u medijima otvoreno pričao da ju još voli. Isto je učinila i pjevačica te su se pomirili.

- Bila sam ludo zaljubljena u njega. Još uvijek sam ludo zaljubljena u njega. Sve što o našoj vezi mogu reći je to da je on predivan. Ima prekrasnu dušu - komentirala je onda Perry. Ipak, 2015. godine su prekinuli za ozbiljno. Mayer je 2017. u intervjuu za New York Times rekao da je pjesmu "Still feel like your man" posvetio upravo Katy Perry.

Između prekida s Mayerom, Perry su mediji povezivali s Diplom. Imali su navodno samo aferu, a ona je u jednom intervjuu 2017. komentirala kako joj je glazbenik treći na listi najboljih ljubavnika s kojima je bila. Diplo je na društvenim mrežama kasnije pisao da se uopće ne sjeća tog seksa.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Novinari su 2016. godine na dodjelama Zlatnih globusa primijetili kako su Katy Perry i glumac Orlando Bloom neobično bliski. Iako su se upoznali nekoliko godina prije, tek onda su počeli hodati. Prekinuli su samo godinu nakon, no oboje su isticali kako su u odličnim odnosima. To prijateljstvo je ponovno preraslo u nešto više 2018. Tvrdili su kako su u opuštenoj vezi, a sve su iznenadili zarukama 2019. godine. Njihova kći Daisy Dove na svijet je stigla 2020., a par je prekinuo ove godine. Nekoliko puta je Perry komentirala njihovu vezu, a još prije prekida je otkrila zašto se nikada nisu skrasili.

- Nismo bili na istoj stranici od samoga početka. On je htio nešto više, imao je jasne namjere, no ja nisam. Taman sam prekinula vezu kada smo se počeli viđati te sam promislila kako ne mogu ponovno to prolaziti. On nije igrao igrice, no ja jesam - rekla je pjevačica godinu prije prekida. Nakon što se razišla od Blooma, rekla je da joj je drago što ne mora prolaziti kroz razvod. Par je jasno dao do znanja da će zajedno odgajati kćer.

Foto: Profimedia.hr

Posljednjih tjedana Katy Perry je u centru pažnje zbog nove ljubavi, ovoga puta s političarem. S bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom nekoliko su je puta vidjeli po restoranima u Montrealu. O svojoj vezi nisu previše pričali, no nisu ni demantirali da su zajedno.