Tužne kolege se opraštaju od Laze Goluže: 'Bio je najveći, išao je ispred svog vremena...'

'Tata kvizova', kako su ga mnogi zvali, preminuo je u 85. godini. Njegova 'Kviskoteka' obilježila je generacije. Od novinara i urednika Laze oproštaju se njegovi prijatelji i kolege

<p>Legendarni novinar i urednik i tvorac 'Kviskoteke', <strong>Lazo Goluža</strong> preminuo je u 85. godini. Njegov sin <strong>Dominik</strong>, koji nam je potvrdio tužnu vijest, na Facebooku je objavio crnu fotografiju. U komentarima su mu prijatelji izrazili saučešće.</p><p>Od Laze se opraštaju i ostali prijatelji i kolege. Među prvima se oglasio voditelj <strong>Tarik Filipović</strong> (48).</p><p>- On je bio i velik i drag, tata kvizova. Kviskoteka je obilježila generacije. Njegovi pozivi i pohvale su bile najveća potvrda da radiš sjajne stvari. Rođen je 1.1. jedne godine, na početku, a sad kraj... Ali kraj nije kraj, zbogom dragi moj Lazo - napisao je Tarik na društvenim mrežama. Lazo je nakon mirovine nastavio surađivati na postavljanju kviza 'Tko želi biti milijunaš', čiji je voditelj upravo Tarik. </p><p>Smrt o vijesti Goluže potresla je i glumicu <strong>Kseniju Urličić</strong> (80).</p><p>- Jako ste me iznenadili ovom viješću i mogu samo reći da sam izuzetno cijenila Lazu Golužu i njegov rad. On i Maja Jurković desetljećima su kreirali fantastične emisije na visokoprofesionalnoj razini. Uostalom, 'Kviskoteka' je bio prvi kviz Televizije Zagreb koji nas je 80-ih zalijepio za ekrane i to je bilo njegovom zaslugom - rekla nam je Ksenija, koja je cijeli radni vijek provela na Hrvatskoj televiziji gdje je bila spikerica, voditeljica, scenaristica, pa urednica Zabavnog programa, koja je pokrenula desetke zabavnih<br/> emisija.</p><p>Prisjetila se i nekoliko zanimljivih crtica iz suradnje s Lazom Golužom.</p><p>- Zapravo i danas žalim zbog jedne propuštene poslovne suradnje. Kad su 1971. godine krenuli 'Jadranski susreti', Lazo je silno želio da uz Olivera Mlakara ja vodim emisiju. Nažalost imala sam tad zdravstvenih problema, završila sam u bolnici i morala sam odbiti.</p><p>'Jadranske susrete' uređivali su Miro Mahečić i Lazo Goluža koji je ujedno bio i scenarist i autor igara. Urličić kaže da ju je zamijenila njezina prijateljica Helga Vlahović pa je izostanak ipak lakše podnijela.</p><p>- Bila je to natjecateljska emisija u kojoj su se ekipe iz raznih dalmatinskih gradova natjecale u pučkim sportskim igrama temeljenima na pomorskoj i težačkoj tradiciji - poput potezanja konopa ili penjanja na jarbol kako bi se dohvatili pršuti i svaki put se emitirala uživo iz drugog grada uz obalu. Emisija je imala veliku gledanost i bila vrlo popularna.</p><p>Otkrila je još jednu crticu iz vremena Kviskoteke:</p><p>- Mog brata Žarka Domljana zezala sam uvijek da je 'hodajuća enciklopedija'. Volio je kvizove i tako su on i Lazo vjerojatno 'kliknuli' pa je u prvim emisijama Kviskoteke Lazo angažirao mog brata da sjedi u žiriju, prisjetila se Ksenija Urličić, kojoj će Lazo Goluža ostati u sjećanju kao iznimno ugodan sugovornik i dobra osoba.</p><p>I bivši direktor programa HTV-a <strong>Miroslav Lilić </strong>(76) bio je iznenađen viješću da je umro Lazo Goluža.</p><p>- Pamtit ću ga kao velikog radnika, velikog kreativca i čovjeka koji je stvorio nekoliko emisija koje ostaju upisane u povijest Hrvatske televizije. To su sigurno 'Kviskoteka' i 'Jadranski susreti' - kaže Lilić.</p><p>Smatra da je Lazina veličina bila u tome što je išao ispred svog vremena po konceptima emisija koje je stvarao.</p><p>- Pogledajte danas 'Kviskoteku' i vidjet ćete da se ne razlikuje puno od mnogih svjetski popularnih kvizova koji danas postoje i za koje kupujemo licencije. Slično je i s 'Jadranskim susretima'. Lazo je prije 50 godina stvorio natjecateljsku emisiju kakve su kasnije u svijetu radile druge televizije uz manje modifikacije i u kojima se testira spretnost natjecatelja u različitim neobičnim disciplinama. Kako kaže, Goluža je bio jedan od najvećih u eri kad je televizija imala desetke vrhunskih urednika i proizvodila vlastiti zabavni program na visokoj razini.</p><p>- U tome je Lazina veličina i smatram da su on i supruga Maja Jurković, koja mu je bila desna ruka u svim projektima, zaslužili biti upisani zlatnim slovima u knjigu televizijskih djelatnika HTV-a.</p><p>Smrt legendarnog novinara pogodila je i 'lovkinju' iz potjere, <strong>Moranu Zibar</strong>. Oglasila se na društvenim mrežama i oprostila od Laze.</p><p>- Nitko mom organizmu nije priuštio toliko straha, treme i adrenalinskih ringišpila kao susreti s Lazom Golužom dok sam bila mlada 'wannabe' kvizašica. A poslije toliko ponosa, jer je simpatizirao ono što radim. Ostaje velika rupa. Rupetina. Počivajte u miru, gospodine Lazo - napisala je.</p><p>Zbog odlaska Goluže tužan je i kvizoljubav <strong>Krešimir Sučević Međeral</strong>. Oglasio se podužom objavom na društvenim mrežama</p><p>- Svima nama koji na ovaj ili onaj način volimo kvizove i bavimo se njima, ime Laze Goluže znači ono što likovima iz 'Vrlog novog svijeta' znači ime Henryja Forda. Ako je Maradona za mnoge svoje fanove bio nogometni bog, Lazo Goluža je za kvizaše na ovim prostorima bio doista stvoritelj - da nije bilo njegove ideje da tu zanimljivu kombinaciju tuđeg razmetanja znanjem i sportskog natjecanja dovede u naše krajeve, ne bi bilo ni nas, koji smo gledajući njegove umotvorine stasali, zavoljeli znanje i pronašli smisao u tome da se njime razmećemo. Štoviše, Goluža je predstavljao onaj kubertenovski duh kvizaštva, u kojem je bilo važnije pokazati polivalentnost, snalažljivost u različitim formulacijama intelektualnog izazova postavljenog pred vas. Zbogom gospodine Lazo - napisao je između ostaloga.</p>