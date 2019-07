Tužne scene iz filmova koje će vas rasplakati, ako već nisu...

Nedavno je Reddit 'poludio' jer je jedan od korisnika postavio pitanje 'Koje su vas scene iz popularnih filmova rasplakale?'. Tema se zahuktala, a najviše su se kao odgovori spominjale scene tragičnih smrti likova ili tužnih sudbina koje su ih zadesile.

U nastavku vam prenosimo koje su to sve tužne scene legendarnih filmova i upozoravamo da ne čitate ako ne želite da vam 'spoilamo' film.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Finalna scena u Gladijatoru

Punih pet posljednjih minuta u Gladijatoru: "Vidjet ću te ponovno, prijatelju moj, ali ne još.... Ne još." ("I will see you again my friend, but not yet... not yet")

Kada u '12 godina ropstva' Solomon vidi svoju obitelj po prvi put

"Kada u 12 godina ropstva Solomon vidi svoju odraslu djecu nakon što je pobjegao natrag na sjever. Najviše me rasplakao trenutak kada je prvi put ugledao svoju unuku", kazao je jedan od korisnika Reddita.

Sprovod Yondua u 'Čuvari galaksije 2'

"Inače ne plačem, pogotovo ne na filmove. To nisu pravi ljudi, to su likovi. Ali kada su se Ravagersi pojavili na Yonduovom sprovodu, bilo mi je kao da je netko izrezao kilu luka ispred mojih suznih očiju...", ispričao je jedan gledatelj.

Kada Truman kaže ZBOGOM u Trumanovom showu

"Finalna scena Trumanovog showa u kojoj se on okrene prema kameri: 'U slučaju da vas više neću vidjeti... Dobar dan, dobra večer i laka vam noć", iskustvo je još jednog korisnika Reddita.

Kada se Will Hunting 'slomio' u filmu 'Dobri Will Hunting'

"Imao sam osjećaj da je prošao 'hype' oko ovog filma, ali nakon što sam ga ponovno pogledao prošli tjedan i vidio kako je Robin Williams slomio Matta Damona i rasplakao - zaključio sam kako je to jedna od najupečatljivijih filmskih scena koje sam vidio u životu. Sigurno ću film pogledati ponovno", recenzija je jednog filmofila.

Kada lik Josepha Gordona-Levitta mora otići na operaciju u filmu 50/50

"Ovaj je film tako podcijenjen, no iskreno, mislim da je to jedna od boljih filmskih uloga Josepha Gordona-Levvita i Setha Rogena", kazao je korisnik Reddita.

Kraj Schindlerove liste

"Kada je na kraju filma 'Schindlerova lista' Schindler kojeg tumači Liam Neeson gledao ono što mu je ostalo od materijalnih stvari i pomislio kako je mogao spasiti još više ljudi da je prodao auto", još je jedna od upečatljivih scena koje su ljudima ostale u sjećanju.

Kada Joel i Clementine trče plažom u filmu 'Vječni sjaj nepobjedivog uma'

"Nakon pogledanog cijelog filma koji me je skoro slomio, ova scena me dokrajčila", kaže korisnik Reddita.

Kada Chris dobije posao u filmu 'U potrazi za srećom'

"Kraj filma 'U potrazi za srećom/The Pursuit of Happyness' me slomio. Kada je Chris dobio posao, ostao miran unatoč tome što mu je bilo teško. To me ubilo jer znam koliko su se moji roditelji borili kao imigranti kako bi pronašli posao i podignuli mene i moju braću. Odličan film", recenzija je još jednog korisnika.

Rose i Jack u ledenom moru na kraju legendarnog Titanica

Legendarna scena još legendarnijeg filma 'Titanic' u kojoj Rose leži uz Jacka koji umire u ledenom moru nema koga nije rasplakala. Lomila su se koplja, lome se i dalje na samu činjenicu da je na drvenoj dasci na kojoj je Rose ležala bilo mjesta za Jacka i da on nije morao umrijeti.

Stari par u 'Titanicu'

Titanic je sam po sebi tužan film zbog tragedije koju opisuje, a osim kraja strastvenog odnosa između Jack i Rose, filmofile rastužuje i scena starog para koji leži sklupčan zajedno i čeka da potone...

Posljednja scena Paula Walkera u filmovima 'Brzi i žestoki'

"Kraj Žestokih 7, kada Dom i Brian posljednji put voze zajedno, svaki u autu koji su vozili u prvom filmu", posljednja je scena koju ćemo prenijeti od strane emotivnih korisnika Reddita.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: FILM