Tužne sudbine: Prokletstvo djece slavnog Marlona Branda

Nije sve što sjaji zlato, pa tako niti djeca slavnih glumaca, koji su od malih nogu obasipani novcem i brojnim mogućnostima, nemaju nužno sretne živote. Odličan primjer za to je obitelj legende Marlona Branda, čiji je život prožet tragedijama i tugom. S jednom riječi "kriv", dugački put prema dolje ove obitelji je napokon dotaknuo dno.

Christian Brando se 4. siječnja 1991. izjasnio krivim na Vrhovnom sudu Los Angelesa, gdje je s tužiteljem postigao dogovor oko kazne koja slijedi. Christianov otac Marlon na sudu nije imao nikakvu ulogu za odigrati, pa je ostao doma.

Foto: HA/The Hollywood Archive/PIXSELL/The Hollywood Archive/PIXSELL

Detalji ubojstva

Srž slučaja bila je činjenica da je Christian pištoljem usmrtio Daga Dolleta, dečka njegove sestre Cheyenne, u noći 16. svibnja 1990. Fatalni se sukob odigrao u dnevnom boravku doma njegovog oca u Los Angelesu, kao posljednji pečat tog tragičnog holivudskog mozaika koji se godinama slagao oko Marlona Branda.

Foto: Pinterest

Osim što je postao kultna zvijezda zahvaljujući ulozi u Kumu, Brando je poznat i kao žestoki borac za prava američkih Indijanaca te jedan od rijetkih koji i doista nešto radi po tom pitanju (na dodjeli Oscara njegovu je nagradu preuzela u njegovo ime Indijanka). Unatoč toj njegovoj humanoj strani, njegova obitelj nije bila pošteđena zla.

Problematična kćer

Dag Drollet je bio u četverogodišnjoj vezi s Cheyenne, koja je u doba incidenta bila u osmom mjesecu trudnoće. Nekoliko dana prije, Drollet je došao u Los Angeles da bi posjetio svoju djevojku, a Marlon Brando je njega i njegovu obitelj poznavao već godinama. Cheyenne je u posjet ocu došla s majkom, a njezin brat Christian tada je prvi put upoznao njenog dečka i budućeg oca njenog djeteta.

Foto: Pinterest



U večeri ubojstva, brat i sestra su večerali sami u restoranu, kad se Cheyenne požalila da je Drag psihički i fizički zlostavlja. Kasnije te večeri, Christian je potaknut većim količinama alkohola odlučio pokazati Drollettu da postoji kazna za takvo ponašanje prema njegovoj sestri.



Naknadno je rekao kako ga nije imao namjere ubiti, već ga samo uplašiti, no Drollet mu je pristupio i pokušao preoteti pištolj, pa je on navodno slučajno opalio, zbog čega je osuđen na ubojstvo iz nehaja. Christian je kasnije za The Times izjavio kako su kasnija saznanja o mentalnom stanju njegove sestre učinile da posumnja u istinitost njenih riječi, kao i optužbi o zlostavljanju.



Drogirala se trudna

Cheyanne, tada stara 21 godinu, oduvijek je bila sklona bizarnom ponašanju, a sada se ono još više pogoršalo. Još se nije psihički oporavila od automobilske nesreće iz koje je nosila fizičke ožiljke kad je saznala da je trudna. Navodno je nastavila uzimati halucinogene droge, u mjesec dana je dva puta pokušala izvršiti samoubojstvo, a posljednji je put to pokušala izvesti s ogrlicom od psa nakon povratka iz kluba u 3 ujutro.

Foto: Pinterest

Nakon što je njen brat priznao krivnju za ubojstvo, odletjela je u Pariz s majkom, liječnikom, svojim novim dečkom i tatinim PR stručnjakom, koji su je prijavili u jednu od najskupljih privatnih psihijatrijskih klinika u Europi.

Zaštita sina i konačni kraj

Marlon Brando je unajmio privatne istražitelje i čak devet odvjetnika kako bi očajnički spasio sina. Svjedoka nije bilo, no na ruku im nije išla Christanova prošlost puna droge i nasilja zbog koje je prije bio uhićen. Christian je pušten iz zatvora nakon što je odslužio izrečenu kaznu od pet godina. Kad se njegov otac izjašnjavao pred sudom u molbi za smanjenje kazne, rekao je: Mislim da sam potpuno zakazao kao otac.' Godinu dana prije puštanja Christiana iz zatvora, Cheyenne je napokon uspjela u svom naumu - ubila se iz trećeg pokušaja u dobi od 25 godina.

Okidač za to bio je gubitak skrbništva nad svojim sinom, zbog neodgovornog ponašanja i ponajprije konzumiranja droge. Christian se nakon puštanja iz zatvora preselio u Washington gdje je radio kao umjetnik, a umro je u dobi od 49 godina od upale pluća. Njegov otac, glumačka legenda, napustio je svijet 4 godine ranije - 2004., također od upale pluća.