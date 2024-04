Teška sudbina Kelly iz 'Bračnih voda': 'Nedostaju mi dojke. Na mozgu su mi našli 30-ak lezija'

Nisam se uspjela otuširati tri tjedna, priznala je glumica Christina Applegate (52) nedavno u jednom podcastu. Popularna glumica, mnogima poznata iz serije Bračne vode, boluje od multiple skleroze te u zadnje vrijeme ističe kako joj je sve teže. Teško stoji, boli je i oko zbog 30 lezija na mozgu koje tvrdi da ima...

Na sceni je od malih nogu, već je s tri mjeseca bila u reklami, a prvu ulogu dobila je također dok je bila beba, i to u sapunici 'Naši najbolji dani'. Osim što je poznata kao Kelly i to joj je bio 'zaštitni znak', glumila je Rachelinu mlađu sestru u seriji 'Prijatelji'.

'Nekada mi jako fale moje grudi'

Nažalost, glumicu život nije mazio. Kada je na vrhuncu slave, 2008. godine, saznala da ima rak dojke, odlučila se na dvostruku mastektomiju.

Foto: Instagram/orijent

- Nemam grudi i više ne moram na mamografiju, ali do kraja života moram ići onkologu - ispričala je svojedobno Christina te dodala da joj ponekad nedostaju grudi.

Kao da to nije bilo dovoljno, prije par godina dijagnosticirana joj je i multipla skleroza, zbog čega je morala svoju glumačku karijeru staviti u drugi plan. Dijagnozu je saznala dok je radila na trećoj sezoni Netflixove serije 'Dead To Me'.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Obitelj iz 'Bračnih voda' je pridržavala na stazi slavnih

- Bilo je trenutaka kad bih se slomila na snimanju i rekla: 'Ne mogu, moramo uzeti pauzu, treba mi pola sata', a svi su bili toliko puni ljubavi da je to bilo OK - osvrnula se jednom na svoje stanje tijekom snimanja serije.

Godinu dana nakon dijagnoze je dobila svoju zvijezdu na stazi slavnih u Hollywoodu. Pojavila se tada u crnom odijelu, dok je u ruci imala štap bez kojeg više ne može hodati. S njome su došli 'brat' i 'majka' iz Bračnih voda, David Faustino i Katey Sagal.

Foto: MARIO ANZUONI/Reuters/Hubert Boesel/DPA/PIXSELL

Ove godine je Applegate dodijelila nagrade u kategorije najbolje sporedne glumice na 75. dodjeli nagrada Emmy. Na pozornicu je došla pomoću štapa, a publika joj je pljeskom pružila podršku. Ona se rasplakala i zahvalila svima.

- Ovo tijelo nije nastalo upotrebom Ozempica. Većina me zna kao Kelly iz 'Bračne vode', Samanthu iz serije 'Samantha Who' ili pak kao moj posljednji lik Jen Harding iz 'Dead to me'. Ali malotko me zna iz mog debuta u seriji 'Days of our lives'... Bila je čast igrati te smiješne i kompleksne likove pune mana - rekla je glumica kroz suze.

Foto: MARIO ANZUONI

Što se tiče njezinog ljubavnog života, u listopadu 2001. udala se za dugogodišnjeg dečka Johnathona Schaecha (50), a slavlju su prisustvovali samo obitelj i bliski prijatelji. John je zahtjev za razvod podnio u studenome 2005., navodeći kao razlog nepomirljive razlike. Bračni par konačno se razveo nakon nešto manje od dvije godine na sudu u Los Angelesu. Na Valentinovo 2010. glumica se zaručila za Martyna LeNoblea (50), a vjenčali su se 2013. Par je dobio kćer Sadie (8), a Applegate često u medijima ističe kako se boji da i njena kći ne oboli, zbog čega jako pazi na nju.

- Trudim se da bude što manje pod stresom. Radim sve što je u mojoj moći kad imam to saznanje da će za 20 godina početi odlaziti na preglede. Nadam se da će do tada biti nekog napretka u terapiji. Slama mi se srce kad pomislim da je to jedna od mogućnosti - ispričala je svojevremeno za Huffington Post.