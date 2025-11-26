Obavijesti

LIGA PRVAKA ILI SERIJA?

TV program: Što gledati večeras

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
7
Foto: RTL

Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim domaćim kanalima, uz preporuke najboljih filmova na kabelskim programima. Saznajte što vas čeka na malim ekranima od 18 do 23 sata!

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje uzbudljiv izbor sportskih prijenosa, kriminalističkih serija i zabavnih emisija, a na kabelskim kanalima nekoliko filmskih hitova za sve ukuse. Evo što ne smijete propustiti u večernjem terminu!

HRT 1

HRT 1 donosi informativno-zabavni miks. Nakon popularnog kviza 'Potjera' u 18:07, slijedi središnji Dnevnik 2, a večer nastavlja dokumentarna serija 'David Skoko: Mjesto za mene - Zrmanja'. Ljubitelje drama očekuje serija 'Press', a dan završava političkom emisijom 'Otvoreno'.

Na programu večeras:
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 David Skoko: Mjesto za mene - Zrmanja
21:06 Press
22:10 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras je rezerviran za ljubitelje nogometa – prijenos Lige prvaka između Arsenala i Bayerna počinje već od 20:00 sati uz uvodnu emisiju, a utakmica starta u 20:55. Nogometna groznica traje sve do kasnih sati!

Na programu večeras:
20:00 Liga prvaka – uvodna emisija
20:55 Liga prvaka: Arsenal - Bayern (1. pol.)
22:05 Liga prvaka: Arsenal - Bayern (2. pol.)

UEFA Champions League Group Stage Draw in Monaco
UEFA Champions League Group Stage Draw in Monaco | Foto: Mandoga Media/DPA/PIXSELL

RTL

RTL večer otvara s 'Divljim pčelama' – dramom koja osvaja srca gledatelja, a potom slijedi omiljeni reality show 'Ljubav je na selu'. Za kraj dana informativni 'RTL Direkt'.

Na programu večeras:
20:15 Divlje pčele
21:20 Ljubav je na selu
22:45 RTL Direkt

Foto: Nova Tv

Nova TV

Nova TV donosi novu epizodu serije 'Kumovi' u 20:20, a odmah nakon toga slijedi 'U dobru i zlu'. Ljubitelji kulinarskih izazova uživat će u 'Masterchefu' od 22:20.

Na programu večeras:
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:20 Masterchef

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 nudi večer prepunu akcije i humora. Nakon 'Kosti' i 'Dr. Housea', slijedi dvostruka doza 'Chicago P.D.', a zatim nezaobilazni 'Prijatelji' i 'Teorija velikog praska' za opuštanje.

Na programu večeras:
18:00 Kosti
19:40 Chicago P.D.
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:20 Teorija velikog praska

Screenshot
Foto: Youtube/screenshot

Doma TV

Doma TV večeras ima maraton kriminalističkih serija. 'Navy CIS LA' i 'Navy CIS' vode vas u svijet specijalnih agenata, a u 20:35 ne propustite 'CSI: Vegas'. Kasnije slijede dvije epizode 'Škorpiona'.

Na programu večeras:
18:00 Navy CIS LA
18:50 Navy CIS
20:35 CSI: Vegas
21:30 Škorpion
22:20 Škorpion

"Restless"
Foto: SONJA FLEMMING

Filmski hitovi večeri:

Za ljubitelje filma, izdvajamo najbolje naslove na kabelskim kanalima:

Sumrak saga: Pomrčina

(Star Movies, 20:00)

Treći nastavak popularne vampirske romanse koja je osvojila svijet.

Ubojstvo po brojevima

(Star Movies, 22:45)

Napeti triler s Sandrom Bullock o briljantnoj policijskoj istrazi.

Rocky 4

(Cinemax 2, 21:00)

Kultni boksački obračun Sylvestera Stallonea protiv sovjetskog izazivača Draga.

Tiha djevojka

(HTV 3, 22:04)

Hvaljena irska drama nominirana za Oscara.

Kin

(CineStar A&T, 21:00)

Akcijski SF o dvojici braće u bijegu s izvanzemaljskim oružjem.

Vrijeme je novac

(Cinemax, 21:00)

Futuristički triler sa Justinom Timberlakeom o društvu u kojem je vrijeme jedina valuta.

Neovisno jeste li ljubitelj sporta, serija ili napetih filmova, večerašnji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!

