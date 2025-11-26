Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim domaćim kanalima, uz preporuke najboljih filmova na kabelskim programima. Saznajte što vas čeka na malim ekranima od 18 do 23 sata!
TV program: Što gledati večeras
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje uzbudljiv izbor sportskih prijenosa, kriminalističkih serija i zabavnih emisija, a na kabelskim kanalima nekoliko filmskih hitova za sve ukuse. Evo što ne smijete propustiti u večernjem terminu!
HRT 1
HRT 1 donosi informativno-zabavni miks. Nakon popularnog kviza 'Potjera' u 18:07, slijedi središnji Dnevnik 2, a večer nastavlja dokumentarna serija 'David Skoko: Mjesto za mene - Zrmanja'. Ljubitelje drama očekuje serija 'Press', a dan završava političkom emisijom 'Otvoreno'.
Na programu večeras:
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 David Skoko: Mjesto za mene - Zrmanja
21:06 Press
22:10 Otvoreno
HRT 2
HRT 2 večeras je rezerviran za ljubitelje nogometa – prijenos Lige prvaka između Arsenala i Bayerna počinje već od 20:00 sati uz uvodnu emisiju, a utakmica starta u 20:55. Nogometna groznica traje sve do kasnih sati!
Na programu večeras:
20:00 Liga prvaka – uvodna emisija
20:55 Liga prvaka: Arsenal - Bayern (1. pol.)
22:05 Liga prvaka: Arsenal - Bayern (2. pol.)
RTL
RTL večer otvara s 'Divljim pčelama' – dramom koja osvaja srca gledatelja, a potom slijedi omiljeni reality show 'Ljubav je na selu'. Za kraj dana informativni 'RTL Direkt'.
Na programu večeras:
20:15 Divlje pčele
21:20 Ljubav je na selu
22:45 RTL Direkt
Nova TV
Nova TV donosi novu epizodu serije 'Kumovi' u 20:20, a odmah nakon toga slijedi 'U dobru i zlu'. Ljubitelji kulinarskih izazova uživat će u 'Masterchefu' od 22:20.
Na programu večeras:
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:20 Masterchef
RTL 2
RTL 2 nudi večer prepunu akcije i humora. Nakon 'Kosti' i 'Dr. Housea', slijedi dvostruka doza 'Chicago P.D.', a zatim nezaobilazni 'Prijatelji' i 'Teorija velikog praska' za opuštanje.
Na programu večeras:
18:00 Kosti
19:40 Chicago P.D.
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:20 Teorija velikog praska
Doma TV
Doma TV večeras ima maraton kriminalističkih serija. 'Navy CIS LA' i 'Navy CIS' vode vas u svijet specijalnih agenata, a u 20:35 ne propustite 'CSI: Vegas'. Kasnije slijede dvije epizode 'Škorpiona'.
Na programu večeras:
18:00 Navy CIS LA
18:50 Navy CIS
20:35 CSI: Vegas
21:30 Škorpion
22:20 Škorpion
Filmski hitovi večeri:
Za ljubitelje filma, izdvajamo najbolje naslove na kabelskim kanalima:
Sumrak saga: Pomrčina
(Star Movies, 20:00)
Treći nastavak popularne vampirske romanse koja je osvojila svijet.
Ubojstvo po brojevima
(Star Movies, 22:45)
Napeti triler s Sandrom Bullock o briljantnoj policijskoj istrazi.
Rocky 4
(Cinemax 2, 21:00)
Kultni boksački obračun Sylvestera Stallonea protiv sovjetskog izazivača Draga.
Tiha djevojka
(HTV 3, 22:04)
Hvaljena irska drama nominirana za Oscara.
Kin
(CineStar A&T, 21:00)
Akcijski SF o dvojici braće u bijegu s izvanzemaljskim oružjem.
Vrijeme je novac
(Cinemax, 21:00)
Futuristički triler sa Justinom Timberlakeom o društvu u kojem je vrijeme jedina valuta.
Neovisno jeste li ljubitelj sporta, serija ili napetih filmova, večerašnji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!
