TV program: Što gledati večeras

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje uzbudljiv izbor sportskih prijenosa, kriminalističkih serija i zabavnih emisija, a na kabelskim kanalima nekoliko filmskih hitova za sve ukuse. Evo što ne smijete propustiti u večernjem terminu!

HRT 1

HRT 1 donosi informativno-zabavni miks. Nakon popularnog kviza 'Potjera' u 18:07, slijedi središnji Dnevnik 2, a večer nastavlja dokumentarna serija 'David Skoko: Mjesto za mene - Zrmanja'. Ljubitelje drama očekuje serija 'Press', a dan završava političkom emisijom 'Otvoreno'.

Na programu večeras:

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 David Skoko: Mjesto za mene - Zrmanja

21:06 Press

22:10 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 večeras je rezerviran za ljubitelje nogometa – prijenos Lige prvaka između Arsenala i Bayerna počinje već od 20:00 sati uz uvodnu emisiju, a utakmica starta u 20:55. Nogometna groznica traje sve do kasnih sati!

Na programu večeras:

20:00 Liga prvaka – uvodna emisija

20:55 Liga prvaka: Arsenal - Bayern (1. pol.)

22:05 Liga prvaka: Arsenal - Bayern (2. pol.)

RTL

RTL večer otvara s 'Divljim pčelama' – dramom koja osvaja srca gledatelja, a potom slijedi omiljeni reality show 'Ljubav je na selu'. Za kraj dana informativni 'RTL Direkt'.

Na programu večeras:

20:15 Divlje pčele

21:20 Ljubav je na selu

22:45 RTL Direkt

Nova TV

Nova TV donosi novu epizodu serije 'Kumovi' u 20:20, a odmah nakon toga slijedi 'U dobru i zlu'. Ljubitelji kulinarskih izazova uživat će u 'Masterchefu' od 22:20.

Na programu večeras:

20:20 Kumovi

21:20 U dobru i zlu

22:20 Masterchef

RTL 2

RTL 2 nudi večer prepunu akcije i humora. Nakon 'Kosti' i 'Dr. Housea', slijedi dvostruka doza 'Chicago P.D.', a zatim nezaobilazni 'Prijatelji' i 'Teorija velikog praska' za opuštanje.

Na programu večeras:

18:00 Kosti

19:40 Chicago P.D.

20:30 Chicago P.D.

21:20 Prijatelji

22:20 Teorija velikog praska

Doma TV

Doma TV večeras ima maraton kriminalističkih serija. 'Navy CIS LA' i 'Navy CIS' vode vas u svijet specijalnih agenata, a u 20:35 ne propustite 'CSI: Vegas'. Kasnije slijede dvije epizode 'Škorpiona'.

Na programu večeras:

18:00 Navy CIS LA

18:50 Navy CIS

20:35 CSI: Vegas

21:30 Škorpion

22:20 Škorpion

Filmski hitovi večeri:

Za ljubitelje filma, izdvajamo najbolje naslove na kabelskim kanalima:

Sumrak saga: Pomrčina

(Star Movies, 20:00)

Treći nastavak popularne vampirske romanse koja je osvojila svijet.

Ubojstvo po brojevima

(Star Movies, 22:45)

Napeti triler s Sandrom Bullock o briljantnoj policijskoj istrazi.

Rocky 4

(Cinemax 2, 21:00)

Kultni boksački obračun Sylvestera Stallonea protiv sovjetskog izazivača Draga.

Tiha djevojka

(HTV 3, 22:04)

Hvaljena irska drama nominirana za Oscara.

Kin

(CineStar A&T, 21:00)

Akcijski SF o dvojici braće u bijegu s izvanzemaljskim oružjem.

Vrijeme je novac

(Cinemax, 21:00)

Futuristički triler sa Justinom Timberlakeom o društvu u kojem je vrijeme jedina valuta.

Neovisno jeste li ljubitelj sporta, serija ili napetih filmova, večerašnji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!