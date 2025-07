Tvorac Thompsonovog hita 'Ako ne znaš šta je bilo' neće biti na koncertu: 'To me baš zaboljelo'

Večeras će Marko Perković Thompson održati veliki koncert na zagrebačkom Hipodromu, ali njegov dugogodišnji suradnik, skladatelj i tekstopisac Nenad Ninčević, događaj će pratiti iz Splita. Ninčević, autor pjesme 'Ako ne znaš šta je bilo', neće osobno prisustvovati koncertu, ali ne zbog nesuglasica, kako bi se moglo nagađati.

U razgovoru za Dnevnik Nove TV, otkrio je kako koncert iščekuje s velikim uzbuđenjem, ali i s dozom opreza.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Prvo da kažem, pomozi nam, dragi Bože, da sve prođe kako treba. Osim atmosfere, najvažnije mi je da se svi vrate kući živi, zdravi i nasmijani - poručio je emotivno.

Ninčević je istaknuo kako Marko već koristi in-ear slušalice, što osigurava vrhunsku tehničku pripremu i točnost izvedbe. Pohvalio je Thompsonovu vokalnu tehniku te profesionalizam kojim pristupa svakom nastupu.

Na pitanje zašto ga neće biti na Hipodromu, Ninčević je iskreno odgovorio.

- Istina je, nisam inzistirao na tome da se pojavim. Nije stvar u novcu. Povrijedila me izjava jednog člana Thompsonovog tima da sam 'samo jedan od 200 suradnika'. To me zaboljelo - naveo je.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dodao je kako njihova suradnja traje već 30 godina te da su se čuli i jutro uoči koncerta. Što se tiče mogućeg nastupa u Sinju, još ništa nije sigurno jer njegov bend Hrvatske ruže ima gust raspored.

Na kraju, naglasio je kako je za uspjeh pjesme 'Ako ne znaš šta je bilo' najzaslužniji sam Thompson, njegov rad i trud.

- Koliko god sam ja njemu pomogao, toliko je i on pomogao meni. Bilo je to razdoblje naših uspona i padova, šetnji po Savici, razgovora o životu i nevoljama. I zato mi ova pjesma puno znači - zaključio je Ninčević.