ČESTO MIJENJA IMIDŽ

Twerkerica Sarah iz 'Savršenog' proslavila rođendan! Pogledajte kako se mijenjala kroz godine

Prije nekoliko godina šokirala je javnost twerkanjem u 'Supertalentu', a bila je i kandidatkinja u showu 'Gospodin Savršeni'. Često mijenja frizure, a pogledajte kako se Sarah Seifert mijenjala kroz godine...
Sarah Seifert, koju je šira javnost upoznala prije nekoliko godina u 'Supertalentu', a bila je i kandidatkinja u 4. sezonu showa 'Gospodin Savršeni', proslavila je 26. rođendan.  | Foto: RTL
