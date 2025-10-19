Twerkerica Sarah iz 'Savršenog' proslavila rođendan! Pogledajte kako se mijenjala kroz godine

Prije nekoliko godina šokirala je javnost twerkanjem u 'Supertalentu', a bila je i kandidatkinja u showu 'Gospodin Savršeni'. Često mijenja frizure, a pogledajte kako se Sarah Seifert mijenjala kroz godine...
Sarah Seifert, koju je šira javnost upoznala prije nekoliko godina u 'Supertalentu', a bila je i kandidatkinja u 4. sezonu showa 'Gospodin Savršeni', proslavila je 26. rođendan.
| Foto: RTL
Sarah Seifert, koju je šira javnost upoznala prije nekoliko godina u 'Supertalentu', a bila je i kandidatkinja u 4. sezonu showa 'Gospodin Savršeni', proslavila je 26. rođendan. |
Foto: RTL
Sarah Seifert, koju je šira javnost upoznala prije nekoliko godina u 'Supertalentu', a bila je i kandidatkinja u 4. sezonu showa 'Gospodin Savršeni', proslavila je 26. rođendan.
| Foto: RTL
Na društvenim mrežama pokazala je kako je slavila i u restoranu i doma, a jedna od gošći bila je i Polina s kojom se sprijateljila u showu.
| Foto: Instagram
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Njih dvije se često može vidjeti i na zagrebačkoj špici.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto RTL
Sarah Seifert privukla je pažnju publike 2017. godine nastupom u showu 'Supertalent', gdje je twerkala i svojim nesvakidašnjim 'talentom' izazvala podijeljene reakcije
| Foto: NOVA TV
Foto Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album
Foto Davor Visnjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Davor Visnjic/PIXSELL
- Krajnje degutantno oskvrnjivanje hrvatske tradicijske glazbe, i za mene sramotno, rekla je Martina nakon izvedbe 'Moja diridika' u Twerk verziji.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album
Foto Dubravka Petric/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
Publika ju je imala prilike bolje upoznati i u prošloj sezoni realityja 'Gospodin Savršeni', u kojem se natjecala za pažnju Šime Eleza i Miloša Mićovića.
| Foto: rtl
Foto Instagram
Iako ljubav pred kamerama nije pronašla, Sarah je ostala zapamćena po otvorenosti, iskrenim izjavama i posebnoj energiji.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram
Sarah je pokazala i svoju kulinarsku stranu u 'Večeri za 5', u kojoj je sudjelovala s kolegicama iz 'Gospodina Savršenog'.
| Foto: RTL
Foto RTL
Za svoju večeru osvojila je 30 bodova,a djevojke su najviše kritizirale palačinke za desert i kazale su kako su bile previše žilave.
| Foto: RTL
Foto rtl
Tijekom večere došlo je i do manjeg incidenta. Nakon predjela stol je puknuo na pola, a razbili su se i tanjuri i čaše.
| Foto: RTL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Prije nekoliko mjeseci je Sarah pokrenula i svoj brend odjeće.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Instagram/On The JLo newsletter
Foto Instagram/On The JLo newsletter
Foto Instagram/On The JLo newsletter
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto privatna arhiva
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto NOVA TV
Foto Davor Visnjic/PIXSELL