Twitter se srušio: Objavili su teaser za zadnje 'Star Warse'

Disney je u petak pustio teaser za posljednju epizodu 'Star Warsa'. Otkrili su kako će se posljednja epizoda serijala zvati 'Uspon Skywalkera'.

A novi 'Ratovi zvijezda' doslovno su napali Twitter. Silan broj korisnika te društvene mreže u isto je vrijeme pokušao komentirati teaser i server je jednostavno pao.

Foto: Screenshot/youtube

Korisnike desktopa koji su pokušali koristiti web-lokaciju preusmjeravao je na stranicu s pogreškama. Aplikacija na mobiltelima uopće se nije ažurirala otprilike jednu minutu.

Kompanija se o problemu nije službeno oglasila, ali zato su se korisnici to primijetili.

TWITTER IS BREAKING BC OF STAR WARS KSJDJD

- Kako je saga započela tako će i završiti - sa Skywalkerom - komenirali su obožavatelji.

star wars is ending the way it began; with a skywalker pic.twitter.com/qIa6pXYQ5u