Twitterom kruže fotke mladog Leslieja Jordana, obožavateljice oduševljene: 'Bio je neodoljiv!'

Tisuće ljudi diljem svijeta potresla je smrt glumca i komičara Leslieja Jordana. Nakon što je poginuo za volanom svog BMW-a, fanovi se danima opraštaju od glumačke legende, a sada i otkrili njegove fotografije iz mladosti. Potpuno su ih oduševile.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glumac je fotografije iz 80-ih objavio tijekom pandemije, nakon što je postao Instagram zvijezda.

Fanovi masovno dijele slike na Twitteru, a sudeći po komentarima, oduševljeni su.

'Tražila sam fotke iz mladosti Leslieja Jordana i našla ovo. Sjajno je! Bog nije pravedan', 'Zašto do sad nisam vidjela fotke mladog Leslieja Jordana', 'Bio je neodoljiv mladić. Pravi komad', pišu tviterašice.

Leslie je bio poznat po svojim ulogama u popularnim TV serijama poput 'Will & Grace', 'Hearts Fire', 'The Cool Kids', 'Call me Kat' i 'American Horror Story'. Za ulogu u 'Will i Grace' osvojio je i prestižnu nagradu Emmy za najboljeg gostujućeg glumca.

Postao je zvijezda i na internetu tijekom pandemije, kada je svojim komičnim videima privukao milijune ljudi te s 80 tisuća pratitelja došao na nevjerojatnih 5.8 milijuna.

