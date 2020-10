U 35. godini umro Roko iz klape Puntamika: 'Imao je nesretnu životnu priču, ali jak karakter'

<p>Ne znam ni sam što se dogodilo. U šoku smo. Roko je imao zloćudnu bolest koju su mu dijagnosticirali prije dvadesetak dana, rekao nam je član zadarske klape Puntamika <strong>Marko Lovrin</strong>. Njegov kolega iz klape, <strong>Roko Jelić</strong> preminuo je u 35. godini u zadarskoj bolnici u srijedu ujutro. Kako kažu iz klape, prije nekoliko tjedana slavili su rođenje kćeri člana klape.</p><p>- Tad je već bio slabiji, rekao je da ga boli, da mora u bolnicu... - govori <strong>Mario Štefanić</strong> iz klape Puntamika.</p><p>Roko je iza sebe ostavio dvoje malodobne djece, sina i kćer. Nedavno su snimili remiks pjesme 'Oči boje lavande' koju je napisao <strong>Denis Maričić Dendo</strong>, šef klape, a poslije otpjevao i <strong>Mladen Grdović</strong>. Roko je odsvirao mandolinu u pjesmi. U klapi Puntamika bio je posljednje tri godine. Bio je asistent u nastavi na Pomorskom fakultetu u Zadru.</p><p>- Imao je jednu nesretnu životnu priču. Dok je bio zdrav je navigava. Naime prije nego što su mu dijagnosticirali zloćudnu bolest imao je problema sa želucem. Tad je prestao navigavat. Roko mi je bio prijatelj od djetinjstva. Ne znam što bi rekao. Ne znam kako ću na taj sprovod. Jedan je prijatelj napisao na Facebooku da je bio i ostao genije. I to je to. Topla osoba s osmijehom od uha do uha. U bilo kakvoj situaciji. Nikad nije pokazivao nikakvu nervozu. Bio je dobar i pošten. Čovjek koji nikad neće umrijeti - kaže Lovrin.</p><p>- Bio je čovjek prva liga. Mogao si o svemu s njim razgovarati. Školovan, predavao na fakultetu u Zadru. Nekad je navigava. Čovik od svita. Izvanredan je bio. Sve najbolje o njemu. Mogao si ga nazvat u podne i u ponoć. Mlad je otišao... - rekao je Štefanić.</p><p>Shrvan nam se javio i šef klape <strong>Denis Maričić Dendo</strong>.</p><p>- Šokirani smo, nismo se nadali takvom ishodu. Gajili smo nade da će ozdraviti. Jer bio je jak karakter. Nadu nam je davalo to njegovo samopouzdanje. Ali bolest je bila jača. Bio je ljudina od čovjeka. Pametan, samozatajan, virtuoz. On je u biti bio roker. Jedna veličina od čovjeka – rekao je Maričić.</p><p>Posljednji ispraćaj bit će na Ižu u u subotu u 15 sati.</p>