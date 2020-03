U 59. godini preminuo bubnjar grupe R.E.M. i Ministryja...

Bill Rieflin, bubnjar Ministryja, R.E.M.-a i King Crimsona, preminuo je u 59. godini života.

Today we lost a wonderful artist, tremendous human being and an integral part of Ministry’s developments and success…



Safe travels my brother on the way to your next universal gig.



R.I.P Bill Rieflin#MinistryBand #WeAreMinistry #Ministry #Revco #BillRieflin #RestInPeace pic.twitter.com/5YfhvGUZcR — Ministry (@WeAreMinistry) March 24, 2020

Kako navode njegovi suradnici na društvenim mrežama, preminuo je nakon borbe s rakom.

Vijest je potvrdio gitarist King Crimsona, Robert Fripp.

- Poziv Tracy Rieflin iz Seattlea…Tracy je rekla Toyahu i meni da je dan bio siv, a nakon što je Bill umro oblaci su se razišli i nebo je postalo plavo u 15 minuta. Leti slobodno, brate Bill. Moj život je bio značajno bogatiji što sam te poznavao - napisao je Fripp.

Karijeru je započeo 70-ih i 80-ih godina u Seattleu, a svirao je tada s bendovima kao što su The Telepaths i The Blackouts. Nekoliko članova potonjeg kasnije su se pridružili Ministryju.

Upravo je ta scena donijela slavu ovom bubnjaru jer je bio dio klasičnih albuma Ministryja poput “The Land of Rape and Honey”, “The Mind Is a Terrible Thing to Taste” i “Psalm 69: The Way to Succeed and the Way to Suck Eggs”.

Pridružio se R.E.M.-u gdje je bio do raspada 2011. Pojavio se na albumima “Around the Sun”, “Accelerate” i “Collapse Into Now”.

Do smrti bio je član King Crimsona, iako više nije bio na turnejama još od 2016.