U 78. godini umro Gary Kurtz, producent 'Zvjezdanih ratova'

Producent dva prva filma iz serije 'Zvjezdanih ratova' Gary Kurtz umro je u Londonu u nedjelju u 78. godini, objavila je u ponedjeljak njegova obitelj.

- Čitava obitelj 'Zvjezdanih ratova' pogođena je Garyjevom smrću - objavio je u priopćenju redatelj George Lucas.

Foto: Star Wars

Upravo je u suradnji s Lucasom Gary Kurtz posao slavan. Prvi njihov uspjeh bili su 'Američki grafiti' iz 1973. Potom su se proslavili sa 'Zvjezdanim ratovima' iz 1977., te nastavkom 'Imperij uzvraća udarac' iz 1980.

Razišli su se oko trećeg dijela, 'Povratak Jedija', koji je Gary Kurtz smatrao previše komercijaliziranim. Kurtz je bez obzira na to nastavio uspješnu producentsku karijeru.

I've lost a lifelong friend. The world has lost a kind, wise, multi-talented artist & filmmaker whose contributions to cinema cannot be overstated. It was an honor to have worked with him & I know I am better man just for having known him.#RIPGaryKurtz pic.twitter.com/1tNRAgCGbq