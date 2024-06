U 93. godini oženio se Rupert Murdoch: Ovo mu je peti brak!

Rupert Murdoch (92) oženio se za biologinju Elenu Žukovu u vinogradu na svom imanju Moraga u Bel Airu, javlja Daily Mail. Biologinja Elena Žukova (62), s kojom se zaručio prije tri mjeseca, je milijarderu peta supruga. Posljednji brak trajao je šest godina, od 2016. do 2022., i to s Jerry Hall.

Na raskošno vjenčanje pristigli su brojni gosti, i to u luksuznim automobilima kao što su Audi, Bentley, Jaguar, Lexus...

Guests are seen arriving at the wedding of Rupert Murdoch and Elena Zhukova at Murdoch's Bel Air home | Foto: Profimedia

Kako su pisali strani mediji, Žukova je umirovljena molekularna biologinja iz Moskve, a s Murdochom se počela viđati prošlog ljeta. Ona je i majka Daše Žukove, bivše supruge poznatog ruskog bogatuna Romana Abramoviča.

92-godišnji Rupert Murdoch ima novu djevojku 66-godišnju Elenu Zhukovu | Foto: © Capture Instagram via Bestima

Murdoch, čije se bogatstvo procjenjuje na 20 milijardi dolara, prošle je godine objavio kako se povlači s mjesta predsjednika uprave u Foxu i News Corpa nakon 70 godina.

Milijarder je preuzeo ulogu 'emeritusa', a naslijedio ga je njegov sin Lachlan.