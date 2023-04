U 97. godini života preminuo legendarni glumac, pjevač i aktivist Harry Belafonte

Američki pjevač Harry Belafonte preminuo je u 97. godini od zatajenja srca.

Tužnu vijest potvrdio je njegov dugogodišnji glasnogovornik Ken Sunshine za The New York Times. Legendarni glazbenik preminuo je u svom domu na Manhattanu.

Pjevač, glumac, producent i aktivist posebno je bio poznat po popularizaciji karipskih narodnih pjesama, poznatih kao kalipsos. Također je bio uključen u razne društvene pokrete, osobito onaj za građanska prava. Belafonote je 1950-ih glumio u filmovima s rasističkim temama, a početkom 1960-ih surađivao s Martinom Lutherom Kingom Jr. u pokretu za građanska prava.

Bio je pokretačka snaga iza projekta pjesme "We Are The World" za borbu protiv gladi u Etiopiji 1980-ih. Pjesmu su izvodili Michael Jackson, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Ray Charles i Diana Ross i prikupila je milijune dolara. Također se borio protiv aparthejda u Južnoafričkoj Republici i korodinirao prvi Mandelin posjet SAD-u.

Belafonte je jednom rekao da je bio u neprestanoj pobuni potaknut ljutnjom.

- Moramo biti dijelom bilo kakve pobune koja pokušava promijeniti sve ovo", rekao je za The New York Times 2001. "Ljutnja je potrebno gorivo. Pobuna je zdrava.

U intervjuu 2011. rekao je da je aktivist bio puno prije nego je postao umjetnik.

Foto: United Archives/Publicity Still

Belafonte je rođen u okrugu Harlem u New Yorku u obitelji emigranata s karipskih otoka Martinique i Jamajke. Kad mu se majka vratila na Jamajku 1935., pridružio joj se i ondje je živio do 1940.

Napustio je srednju školu kako bi služio u američkoj mornarici sredinom 1940-ih.

Poznat je po mnogim hitovima poput pjesama 'Banana Boat', Jamaica Farewell', 'Shake, Shake, Senora' i dr. Bio je prvi pjevač u povijesti koji je prodao više od milijun dugosvirajućih ploča.

Najčitaniji članci