U četvrtfinalu 'Survivora' ispali su Nika i Stevan, šest kandidata nastavlja borbu za pobjedu

U četvrtfinalu 'Survivora' odigrao se napeti izazov u kojemu su snage odmjerili Goran, Nevena, Tena i Nika unutar plavog tima te Stefan, Milica, Stevan i Nađa unutar crvenog, a svaki od njih prije ulaska u poligon imao je priliku odabrati rekvizit za gađanje, nakon čega je počela neizvjesna borba za polufinale.

POGLEDAJTE VIDEO:

Budući da su Goran i Stefan pobijedili u prethodnom izazovu, u četvrtfinalnu igru ušli su sa strateškom prednosti koja im je omogućila da u samom startu imaju jedan bod više u odnosu na preostale natjecatelje.

Kandidati unutar svakog tima međusobno su se izmjenjivali u rundama, a nakon dodatna dva osvojena boda, Stefan je prvi u crvenom timu postigao rezultat od tri poena te tako postao prvi polufinalist. „Nemam neke emocije jer još crveni igraju i još trebam šetati po terenu. Još uvijek nisam svjestan“, kratko je poručio Stefan kojega je plasman u polufinale ostavio bez teksta.

U plavim redovima odigralo se nekoliko napetih rundi, a do tri boda potrebna za plasman u polufinale prvi je došao Goran, kojemu se početna strateška prednost iz prošlog izazova također pokazala izuzetno korisnom. „Opet jedan lijep osjećaj. Miran sam, čekam rasplet da cure dovrše i da vidim tko će mi se pridružiti, navijam za svaku od njih“, poručio je Goran.

Mjesto drugog polufinalista zauzela je Milica koja je za vrijeme svoje posljednje runde protiv Stevana proživjela neke od najemotivnijih trenutaka u 'Survioru'. „Maloprije sam rekla da mi je ovo bio jedan od najtežih trenutaka u životu. Steva nije samo naš guru, on je toliko veliki čovjek i takav sportaš i sve ono što bi moglo opisati jednog pravog muškarca, to bih rekla za njega. Zahvalila sam mu se na svakom danu i na svakom trenutku u Survivoru“, poručila je Milica čije su riječi uspjele rasplakati i samog Stevana.

Četvrtu je kartu za polufinale iz plavog tima osvojila Nevena koja je naknadno ušla u 'Survivor', a na kraju se svojim zalaganjem i trudom uspjela naći među najjačim kandidatima. „Ovaj trenutak mi je dosta nestvaran, imam osjećaj kao da ću se probuditi u kampu i da će to sve biti samo jedan san. Ne mogu ni opisati koliko mi je drago boriti se protiv ovakvih ljudi i sada tek vidim koliko je i crvenima bilo teško u svakoj igri s njima“, poručila je Nevena.

Za Niku i Tenu te Nađu i Stevana uslijedio je duel u kojemu su kandidati dobili posljednju priliku da izbore svoje mjesto u polufinalu sudjelovanjem u izazovu koji je testirao njihovu ravnotežu. Prve su se suočile Nika, koja je već jednom imala prilike sudjelovati u duelu, i Tena, koja se po prvi put okušala u toj ulozi.

Više sreće i uspjeha u duelu imala je Tena koja se pridružila Goranu i Neveni kao treća polufinalistica, dok je Nika, koja je ostala upamćena po tome što je uvijek ostavljala srce na terenu i bodrila sve oko sebe smišljajući navijačke pjesme, poručila: „Tome nije došao kraj, ja ću itekako navijati s puno više žara i smislit ću nove i još bolje pjesme, tako da ekipa, tko god ostane do finala računajte da ćete me slušati kako pjevam. Možda vas to i ubrza da prije završite trku“.

Nika je dodala da će osim deset kilograma manje kući ponijeti predivne uspomene te da će kao novi član porote pokušati unijeti veselje među njih.

„Mislim da sam zato i izgubila, da odem tamo i unesem pozitivu jer znam koliko je teško sjediti na Plemenskom vijeću i gledati prijatelje iz porote, a oni ne uzvraćaju pogled“, zaključila je Nika koju ni poraz nije spriječio u širenju pozitivne energije.

Nakon Nikinog oproštaja uslijedio je duel između Nađe i Stevana u kojem je Nađa, koja je neko vrijeme slovila za najslabiju kariku crvenog tima, po peti put uspjela izboriti pobjedu koja joj je ovoga puta osigurala mjesto u polufinalu. Iako su se kandidati našalili da je Stevana na putu do pobjede spriječio komad drveta na kojemu su testirali ravnotežu, on je još jednom uspio oduševiti svojim odgovorom.

„Mislim da me na kraju nije zaustavilo drvo, nego žene i mislim da ne mogu zamisliti bolji način da se preselim u porotu nego ovako“, poručio je Stevan i dodao da mu je od pobjede ipak važnije cijelo iskustvo koje je stekao u 'Survivoru'.

Nakon turbulentnih izazova i duela, 'Survivor' je dobio svoje polufinaliste pred kojima je novi individualni izazov, ali i susret s članovima porote koji bi za pojedince mogao biti vrlo neugodan, a kako će se odvijati daljnje natjecanje doznat će se u polufinalnoj epizodi!



