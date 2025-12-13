U Dalićevom 'The Familyju' svi su zapjevali 'Moja domovina': Pogledajte dio atmosfere...

Zlatko Dalić, naš nogometni izbornik koji je vatrene vodio do velikih medalja i više od stotinu utakmica pod svojim vodstvom, ponovno je zapalio Instagram - ali ovaj put ne zbog nogometa, nego zbog emocija!

Foto: Brian Snyder

U svom popularnom varaždinskom restoranu-muzeju 'The Family'- mjesta gdje se slavi zajedništvo, uspjesi reprezentacije i nogometna povijest Hrvatske - Dalić je na stranicama restorana nedavno objavio video u kojem osoblje i gosti, uz domaću atmosferu, pjevaju 'Moja domovina'.

Reakcije pratitelja? Burne! Komentari su se samo nizali, lajkovi su pljuštali, a video se dijelio na sve strane. Restoran 'The Family', koji je izbornik otvorio 2023. godine u srcu Varaždina i koji je postao hit destinacija za sportaše, prijatelje i javne osobe, mjesto je gdje se često osjeća duh 'obitelji' - od zajedničkih ručkova s reprezentativcima, do posjeta legendi poput glazbenika Marka Perkovića Thompsona i domaćih sportskih, glazbenih i ostalih zvijezda.

Foto: Instagram

I dok se nogometni svijet priprema za nove izazove, u Dalićevom 'The Familyju' prisjećaju se svega što znači biti Hrvat, biti zajedno i pjevati svoje najdraže domoljubne hitove - čak i preko Instagram videa. Jer ako jedna pjesma i jedna slika ipak mogu probuditi ponos, onda je to baš 'Moja domovina' pred publikom koja to osjeća iz srca.

Varaždin: Otvorenje restorana izbornika Zlatka Dali?a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL