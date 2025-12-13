Obavijesti

Show

Komentari 7
BILO JE VESELO

U Dalićevom 'The Familyju' svi su zapjevali 'Moja domovina': Pogledajte dio atmosfere...

Piše Marinela Mesar, Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
U Dalićevom 'The Familyju' svi su zapjevali 'Moja domovina': Pogledajte dio atmosfere...
8
Foto: Instagram

I dok se nogometni svijet priprema za nove izazove, u izbornikovom popularnom restoranu-muzeju gosti i osoblje pjesmom su se prisjetili što znači biti Hrvat, biti zajedno i pjevati svoje najdraže domoljubne hitove

Zlatko Dalić, naš nogometni izbornik koji je vatrene vodio do velikih medalja i više od stotinu utakmica pod svojim vodstvom, ponovno je zapalio Instagram - ali ovaj put ne zbog nogometa, nego zbog emocija! 

FIFA World Cup 2026 Draw
Foto: Brian Snyder

U svom popularnom varaždinskom restoranu-muzeju 'The Family'- mjesta gdje se slavi zajedništvo, uspjesi reprezentacije i nogometna povijest Hrvatske - Dalić je na stranicama restorana nedavno objavio video u kojem osoblje i gosti, uz domaću atmosferu, pjevaju 'Moja domovina'.

Reakcije pratitelja? Burne! Komentari su se samo nizali, lajkovi su pljuštali, a video se dijelio na sve strane. Restoran 'The Family', koji je izbornik otvorio 2023. godine u srcu Varaždina i koji je postao hit destinacija za sportaše, prijatelje i javne osobe, mjesto je gdje se često osjeća duh 'obitelji' - od zajedničkih ručkova s reprezentativcima, do posjeta legendi poput glazbenika Marka Perkovića Thompsona i domaćih sportskih, glazbenih i ostalih zvijezda.

Foto: Instagram

I dok se nogometni svijet priprema za nove izazove, u Dalićevom 'The Familyju' prisjećaju se svega što znači biti Hrvat, biti zajedno i pjevati svoje najdraže domoljubne hitove - čak i preko Instagram videa. Jer ako jedna pjesma i jedna slika ipak mogu probuditi ponos, onda je to baš 'Moja domovina' pred publikom koja to osjeća iz srca.

Varaždin: Otvorenje restorana izbornika Zlatka Dali?a
Varaždin: Otvorenje restorana izbornika Zlatka Dali?a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Ovo su blagdanske kombinacije Maje Šuput: Pogledajte kako je sve pjevačica pozirala za Božić
FOTO

Ovo su blagdanske kombinacije Maje Šuput: Pogledajte kako je sve pjevačica pozirala za Božić

Maja je, od rođenja sinčića Blooma, svake godine s njim pozirala za Božić te s bivšim suprugom Nenadom. Fotografije je objavljivala na društvenim mrežama i čestitala blagdane pratiteljima
Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti
VELIKI VODIČ

Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti

Od Zagreba, Istre, Kvarnera pa sve do Dalmacije i Slavonije, svaka destinacija pripremila je jedinstveni doživljaj
Napeto u Masterchefu: Mark, Otto i Krunoslav u stres testu
TIM DONOSI ODLUKU

Napeto u Masterchefu: Mark, Otto i Krunoslav u stres testu

Napetost u kuhinji doseže vrhunac kada tri natjecatelja moraju pokazati tehničku preciznost, kreativnost i savršeno razumijevanje okusa dok se suočavaju s zahtjevnim jelom chefa Filipa Horvata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025