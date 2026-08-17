U Diamondu se ljetna koncertna čarolija nastavila uz omiljenog pjevača Željka Joksimovića

Diamond Club powered by Mint još je jednom potvrdio svoj status nezaobilazne ljetne destinacije za vrhunske glazbene događaje. Pred brojnom publikom na Krku je nastupio Željko Joksimović, jedan od najcjenjenijih regionalnih kantautora i izvođača, koji je svojim prepoznatljivim glazbenim izričajem i velikim hitovima priredio večer za pamćenje.

Foto: PROMO





Publika u Diamondu imala je priliku uživati u bogatom repertoaru izvođača čije pjesme već više od dva desetljeća zauzimaju posebno mjesto u srcima brojnih generacija. Željko Joksimović tijekom gotovo dvosatnog koncerta publiku je proveo kroz presjek svoje bogate glazbene karijere. Njegova prepoznatljiva interpretacija, vrhunska muzikalnost i neposredan odnos s publikom stvorili su poseban ugođaj koji je obilježio još jednu ljetnu večer na Krku. U impresivnom ambijentu Diamondove open-air pozornice, njegove melodije dobile su novu dimenziju te je još jednom potvrdio zašto ga publika već desetljećima svrstava među najcjenjenije regionalne kantautore i izvođače.

Nastup Željka Joksimovića još je jedan uspješan koncert u ovogodišnjoj sezoni Diamond Cluba powered by Mint, koji tijekom cijelog ljeta okuplja publiku uz pažljivo odabrani program i nastupe istaknutih regionalnih izvođača. Spoj vrhunske produkcije, atraktivne lokacije i glazbenih imena koja privlače publiku iz cijele regije nastavlja potvrđivati zašto je Diamond jedno od najpoželjnijih mjesta za ljetnu zabavu na Jadranu.

Foto: PROMO

Diamond Club powered by Mint nastavlja s programom do kraja kolovoza, a publiku očekuju još brojni nastupi popularnih regionalnih izvođača i večeri ispunjene glazbom, zabavom i nezaboravnim trenucima. Više informacija o gostovanjima pratite na web stranici te na društvenim mrežama Facebook i Instagram.