U emisiji je pedofilu nudio svoju golu asistenticu: 'Trebate se malo bojati moje seksualnosti'

Film 'Russell Brand: In Plain Sight' je 90-minutni dokumentarac u kojem četiri žene optužuju britanskog komičara i glumca Russella Branda za silovanje i seksualni napad i emotivno zlostavljanje, a još nekoliko njih za predatorsko ponašanje. Film je rezultat istrage novinara londonskog The Timesa i ekipe emisije Dispatches Channela 4. Nemili događaji odvili su se između 2006. i 2013. godine, na vrhuncu njegove slave.

U filmu i izvješćima The Timesa, jedna žena tvrdi da ju je Brand silovao 'pribijenu uza zid' u svojoj kući u Los Angelesu, druga pak da ju je napao dok je još imala 16 godina i išla u školu te ju je nazivao djetetom. Treća žena tvrdi da ju je komičar seksualno napastovao dok je radila s njim u Los Angelesu te da joj je prijetio tužbom ako ikome kaže. Četvrta žrtva tvrdi da ju je Brand zlostavljao seksualno, fizički i emocionalno. Jedna od žena bila je primljena u centar za žrtve silovanja - kasnije mu je poslala poruku 'kada žena kaže NE to znači ne'. On se ispričao. Imena većine navodnih žrtava nisu objavljena, zbog zaštite njihova identiteta.

Uz njihova svjedočanstva, prikazani su uznemirujući javni istupi samog komičara.

Foto: John Stillwell/PRESS ASSOCIATION

- Nemojte se bojati vlastite seksualnosti. Ipak, malo se bojte moje - izjavio je svojedobno u svom istoimenom showu.

- Ne želiš biti u mojoj blizini kad smijeh prestane - rekao je tijekom gostovanja u američkom talkshowu Conana O'Briena.

Prikazani su i seksistički komentari na račun voditeljice vijesti u njegovoj radijskoj emisiji, kao i gostovanje Jimmyja Savilea, voditelja koji je seksualno zlostavljao djecu, kojem je tijekom emisije rekao da je 'poslao svoju asistenticu da ga posjeti - gola'.

Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

Tijekom karijere Brand je imao mnogo ekscesa, a jedan od najpoznatijih je Sachsgate, zbog kojega je 2008. godine otišao je s BBC-ja.

Glumac Andrew Sachs trebao je gostovati u emisiji, no kada se nije pojavio Brand je s voditeljom Jonathanom Rossom Sachsu ostavio niz poruka na telefonskoj sekretarici u kojima su rekli da je Brand spavao sa Sachsovom unukom, glumicom Georginom Baille, tada 20-godišnjakinjom. Više od 40.000 ljudi žalilo se zbog uvredljivog sadržaja. Britansko vijeće za nadzor elektronskih medija naplatilo je BBC-ju kaznu od 150.000 funti. Brand je otišao s BBC-ja.

Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

Optužbe datiraju između 2006. i 2013., kada je Brand bio na vrhuncu slave i radio za BBC Radio 2 i Channel 4 te glumio u brojnim holivudskim filmovima. Nakon emisije brojne dobrotvorne udruge prekinule su suradnju s njim. Jedna od njih je Trevi, dobrotvorna organizacija koja podupire bivše ovisnice i njihovu djecu.

Daily Mail objavio je i reakciju Metropolitanske policije.

- Svjesni smo medijskih izvješća o nizu optužbi za seksualno zlostavljanje. S tim u vezi nismo zaprimili nikakve prijave. Ako netko smatra da je bio žrtva seksualnog napada, bez obzira koliko davno to bilo, ohrabrujemo ga da kontaktira policiju - piše u priopćenju.

Glumac negira optužbe i u videosnimci objavljenoj na YouTubeu u petak kaže da je bio 'vrlo, vrlo promiskuitetan', ali da su sve njegove veze bile 'apsolutno i uvijek sporazumne'.