U filmovima se šmrče mlijeko u prahu, a puše se biljne cigarete

Dok bi prizori pušenja mogli biti zabranjeni na TV kanalima, uvlačenje dima iz cigarete i dalje je previše filmično brojnim filmašima da bi od njega odustali jer njihovim likovima brzo i lako daje zamišljen dojam.

Prisjetimo se samo kandidata za Oskara, drame "Carol", u kojemu u velikoj većini scena Cate Blanchet izgleda misleće i senzualno dok - puši.

Lagani dim i brzo ušmrkavanje lajne kokaina neraskidivo su sveprisutni na filmu, pa se postavlja pitanje kako će se postizati efekt bez kršenja zakona i ne ugrožavajući zdravlje glumaca.

Odgovore je dao Jeff Butcher, iskusni rekviziter koji je radio na filmovima krcatima droge, poput drama "Requiem for a Dream" i "The Wrestler". Sve do '90-ih, većina je, kaže, koristila 'pravu robu'.

- Običavali smo jednostavno nazvati proizvođača i reći, 'Trebam cigarete za potrebe filma' i oni bi poslali paket - prisjeća se Butcher te nastavlja:

- Tako smo, recimo, za krimić "Mystery Train" dobili ogromnu kutiju cigareta Silk Cut i sve ih popušili. Danas većina konzumira biljne cigarete, načinjene od sredstava što ne stvaraju ovisnost i zdravija su alternativa, iako donekle štetna. Tako je izbor okorjelih pušača serije "Mad Men" bio brend Ecstasy Cigarettes. Za pojedine glumce čak su kreirane specijalne biljne pušilice. U trileru "Non Stop", Liam Neeson puši tako cigarete od čaja kamilice koje mu je smotala ekipa - kazao je.

Butcher dotle favorizira lažnu marihuanu International Odditiesa, "jer je kvalitetna, jeftina i u okviru zakona", korištenu, između ostalih, u akcijskoj komediji "Pineapple Express".

Kompanije poput navedene kunu se u sastav svojih proizvoda pomoću kojih se dostiže prirodan učinak, ali bezopasan u smislu rizika da glumac upropasti svoju scenu.

Mlijeko u prahu i prašak za pecivo bili su popularan izbor u prošlosti, a sada je to staklasti kristalasti prah bez mirisa inozitol, kojega zovu i vitamin B8, što se često koristio kao sastojak za ublažavanje kokaina.

To očito može prouzročiti "lagano dizanje energije", nešto o čemu holivudski glumac Mickey Rourke nije bio obaviješten kada je snimao "The Wrestlera", pa je u najmanju ruku ostao iznenađen.

- "Kažite mi, zašto imam napade anksioznosti?" - uznemireno je se raspitivao, no par minuta kasnije umirio se, govori Butcher.

U mnogim filmovima pribjegava se davanju injekcije rezanjem kadra prije uboda i s lažnim špricama. Tekućina se dodaje u postprodukciji, injektiranje je inscenirano, ali uz realan dojam u konačnici.

