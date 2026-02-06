U HNK pretpremijerno izveli Trilogiju o Agamemnonu 2.0: Publika ih nagradila ovacijama!

Sinoć je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održana pretpremijerna izvedba predstave Trilogija o Agamemnonu 2.0 Lade Kaštelan, u režiji Livije Pandur. Pretpremijera je ispraćena snažnim i dugotrajnim ovacijama publike, što potvrđuje da je povratak antičke tragedije na glavnu pozornicu HNK-a ne samo aktualan, nego i iznimno dobrodošao.

Foto: Mara Bratoš

U suvremenom scenskom čitanju Lade Kaštelan, antički mit o Agamemnonu dobiva novo značenje i snažno rezonira s današnjim društvenim, političkim i etičkim pitanjima. Klasični motivi moći, odgovornosti, žrtve i nasilja vraćeni su publici u prepoznatljivom, aktualnom kontekstu, a ansambl predstave iznio je zahtjevnu trilogiju s velikom energijom i preciznošću.

Publika je već na pretpremijeri prepoznala snagu ove interpretacije i nagradila je aplauzima, čime je potvrđeno da antička tragedija i danas ima snažno mjesto u suvremenom kazališnom repertoaru.

Foto: Mara Bratoš

Svečana premijera predstave očekuje se večeras, a interes publike je velik, za pojedine izvedbe ulaznice su već rasprodane.