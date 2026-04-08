VISOKI STALEŽ

U Hrvatskoj uskoro kreće snimanje povijesne britanske serije: Traže se brojni statisti

U Hrvatskoj uskoro kreće snimanje povijesne britanske serije: Traže se brojni statisti
Casting je otvoren za velik broj ljudi različite dobi, a snimanje će se odvijati u Zagrebu, Rijeci i Puli: Evo kako se prijaviti i koji su uvjeti

Admiral

Casting agencija MP Casting objavila je poziv za veći broj statista za potrebe snimanja britanske povijesne serije koja će se tijekom svibnja i lipnja snimati na više lokacija u Hrvatskoj.

Kako je najavljeno, produkcija će obuhvatiti Zagreb, Rijeka i Pula, a radnja serije smještena je u kasno 19. stoljeće.

Zanimanje javnosti dodatno je potaknuto činjenicom da je u pozadini objave prikazana scena iz ekranizacije romana Our Mutual Friend iz 1998. godine. Riječ je o posljednjem dovršenom djelu poznatog književnika Charles Dickens, pa se nagađa da bi upravo taj roman mogao dobiti novu adaptaciju, iako službena potvrda još nije objavljena.

Produkcija traži statiste u dobi od 18 do 80 godina za različite uloge – od pripadnika visokog društva i gostiju na raskošnim večerama do običnih građana i posjetitelja restorana.

S obzirom na to da je riječ o povijesnom projektu, kandidati moraju zadovoljiti određene kriterije izgleda. Traži se prirodan izgled, uključujući prirodnu boju kose i jednostavne frizure, dok tetovaže i piercing na vidljivim dijelovima tijela nisu poželjni.

Prijave se ne održavaju uživo, već isključivo putem e-maila. Zainteresirani trebaju poslati svoje podatke na adresu mp.produkcija.casting@gmail.com, uz obavezno navođenje imena i prezimena, broja telefona i mjesta stanovanja.

Uz to, potrebno je priložiti novije fotografije lica i cijele figure, kao i osnovne fizičke podatke poput visine, težine, konfekcijskog broja i broja obuće. Iz agencije posebno ističu važnost točnih mjera opsega prsa, struka i bokova, koje su ključne za izradu autentičnih povijesnih kostima.

