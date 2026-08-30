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UŽIVAO U HRVATSKOJ

U ljetnom izdanju: Harrelson je na privatni let u Osijek stigao u papučama i košulji s cvjetićima

Piše 24sata,
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U ljetnom izdanju: Harrelson je na privatni let u Osijek stigao u papučama i košulji s cvjetićima
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS - ilustrativna fotografija
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Osječka aviokompanija koja se bavi privatnim čarter letovima na Facebooku se pohvalila kako im je Harrelson bio gost

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Woody Harrelson pozirao je s pilotom Air Pannonije, osječke aviokompanije koja se bavi privatnim čarter letovima. 

- Jučer smo na letu Air Pannonije imali posebnog gosta - Woodyja Harrelsona. Drago nam je što smo bili dio njegova putovanja - napisali su ispod fotografije koju su u subotu objavili na svom službenom Facebook profilu. Glumac je u zračnu luku stigao u opuštenom izdanju, u plavoj košulji s cvjetovima, narančastim kratkim hlačama i papučama na nogama. Na glavi je nosio šiltericu i sunčane naočale. 

Hollywoodska zvijezda boravila je ovog ljeta u Dubrovniku gdje je uživala u večeri sa Zrinkom Cvitešić i Goranom Višnjićem s kojima je zapjevao Oliverove pjesme, a nakon Dubrovnika zaputio se na Sarajevo film festival gdje mu je uručena nagrada 'Počasno srce Sarajeva'. To mu je bio prvi posjet Sarajevu, 30 godina nakon snimanja filma 'Dobrodošli u Sarajevo'. Film je sniman neposredno nakon opsade Sarajeva, a Harrelson je kazao kako mu je iznimno drago vratiti se. 

- Bit ću iskren s vama, ovo mi je najznačajnije priznanje koje sam dobio - izjavio je Harrelson koji se u Sarajevu družio s Goranom Višnjićem, Goranom Navojcem i Joškom Lokasom koji su ga, pak, naučili veliki hit Mate Miše Kovača, 'Malo mi je jedan život s tobom'. 

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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

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