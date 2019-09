'U Magazinu nije bilo predaha, nisi smio reći kad te nešto boli'

Pjevačica Danijela Martinović (48) na sceni je već trideset godina, a za HRT-ovu emisiju 'U svom filmu' progovorila kakav je to glazbeni svijet.

Danijela je debitirala 1989. na Splitskom festivalu s pjesmom 'Zumbuli'. Mnogi ju od tad pamte kao 'zaigranu djevojčicu'.

- Zaigrana djevojčica je još uvijek tu jer da nje nema ne bih imala neprestanu potrebu eksperimentirati. Pomičem vlastite granice, interesira me puno različitih stvari - rekla je Danijela.

Uz glazbenu karijeru, Danijela se okušala i u pisanju. Napisala je knjigu 'Šalabahter života' 2016. godine, a potom i 'Neopisivo' po kojoj je nazvala i glazbenu turneju.

- Pisanje je moja druga strast, koju sam potpuno spontano otkrila. Samo male dijelove toga pričam na koncertima - kaže.

Danijela se proslavila u Magazinu u kojemu je bila pet godina, a tad je naslijedila Ljiljanu Nikolovsku (55).

- Oni su bili jedna od najjačih grupa u regiji, a Ljiljana Nikolovska je jedna od najvećih pjevačica svih vremena na ovim prostorima. Sjećam se da sam imala svoj neki rokerski bend kad je Magazin imao prvu veliku audiciju na kojoj se nisam pojavila. U kratkom vremenu Tonči Huljić je došao do mene i zvao me na užu audiciju gdje smo bile samo nas tri. Kad sam došla, naravno zakasnila sam, a Tonči me čekao u automobilu. Sjećam se da je cijeli Magazin čekao, rekli su mi da sjednem i pitali su me koju ću pjesmu pjevati. Rekla sam im 'kako ću pjevati na sjedećki' - prisjetila se Danijela svojih početaka u Magazinu.

Foto: Privatni albumI

Ipak, iz Magazina je otišla sita glazbenog svijeta i nije htjela više pjevati.

- Tu su počela moja prva propitivanja. Po nekim parametrima uspješnog, sjajnog i zadovoljnog života, to je bilo to. Došla sam do situacije kad sam bila prazna, počela su mi se nametati pitanja zašto, kako - rekla je Danijela koja je otprilike s 25 godina izašla iz benda.

Prepričala je i trenutke u Magazinu koji su ju naposljetku iscrpili.

- To je bio ritam koji nije dozvoljavao predah. Kad dobiješ diplomu grupe Magazin znači da si spreman. Tamo nije boli me, ne boli me. Znalo se da jedino kad padaš s nogu u nesvijest, onda se otkazuje koncert - kaže Danijela koja je u životu imala situacija kad je sjedila na krevetu, koncerti su bili rasprodani, a ona nije znala kako će stati pred ljude.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Šest mjeseci je nakon izlaska iz grupe imala pauzu, a majka je tad brinula za nju.

- Došla sam kod Tončija i on mi je rekao da sam rođena za scenu - kaže pjevačica.

Dok je bila djevojčica Danijela je sanjala o tome da postane časna sestra, po uzoru na svoju strinu.

- Svi koji me znaju, znaju da sam oduvijek takva i da se to nije samo odjednom dogodilo u mom životu. Dogodilo se da bez ustezanja mogu izraziti kompletnu sebe i ta potreba koja se dogodila je jednostavno, u tom trenutku, postala jača od mene - ispričala je.

Foto: PROMO

Jedno vrijeme pričalo se da Danijela ide u samostan, međutim pjevačica se, kaže, samo krivo izrazila.

- To je bila moja nespretnost. Trebam znati koristiti prave riječi. Mislila sam da prostor koji podržava samoću - kaže Danijela koja je imala nekoliko puta puknuće kapilara u glasnici.

- Tu je terapija isključivo šutnja. Ne kratka šutnja, nego mjesec dana u komadu. To je jedno od najintenzivnijih iskustava u mom životu. Petar je bio najsretniji, rekao je 'ja imam najbolju ženu na svijetu, ne govori ništa'. Imala sam blokić u kojem sam pisala u bojama.

Foto: Nino Strmotic/PIXSELL

Danijela i Petar Grašo (43) u vezi su više od 20 godina te su, kaže pjevačica, sretni.

- Roditelji su nas prestali ispitivati kad ćemo pred oltar, 'digli ruke' su od toga. Medijski je to bilo poprilično teško za izdržati. Svaka moja izjava o tome bilo je svojevrsno opravdavanje, što uopće nije tako jer je to naš slobodan izbor. Slobodan izbor je i da o našoj vezi ne želimo pričati, od starta se toga držimo. Imamo oboje karijeru i ne želimo da se to sljubi - rekla je Danijela koja, tvrdi, nije pročitala niti jedan članak o sebi već pet godina.