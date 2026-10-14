U MasterChef se vraća Gaia Zec

Posljedice neuspješnog timskog izazova stižu na naplatu, a članove crvenog tima čeka suočavanje u kojem će morati odlučiti koga smatraju najodgovornijim za poraz. Svaki kandidat nominirat će dvije osobe, a oni s najviše glasova završit će u eliminacijskom izazovu u kojem će morati replicirati jelo bivše kandidatkinje Gaie Zec.

Foto: NOVA TV

Prilikom nominacija, članovi crvenog tima izrazit će nezadovoljstvo ishodom kuhanja u timskom izazovu.

„Bio je kaos u crvenom timu tijekom cijelog izazova“, prisjetit će se Marija Ćavar, koja je bila Josipova zamjenica u zadnjem zadatku. Nezadovoljstvo neće skrivati ni Danijela: „Svi smo nekako bijesni... U što je on nas uvjerio...“ Josip će pak odlučiti ne opravdavati svoje odluke.

„Nakon izazova odlučio sam da se neću opravdavati, iako znam puno više nego što izgleda prema van“, poručit će prije glasanja.

Oni koje tim odabere morat će replicirati jelo gošće koja je započela svoje gastronomsko putovanje u Masterchefu sa samo 18 godina. Pokazala je predanost i spremnost na učenje, pa već s 21 godinom radi kao voditeljica restorana Ponte Porton u Grožnjanu. Njezin fokus je na modernoj sezonskoj kuhinji koja se temelji na lokalnim namirnicama i interpretaciji tradicije kroz suvremeni pristup. Svaki korak njezina puta svjedoči da uspjeh u gastronomiji nije slučajnost, već kombinacija talenta, rada i predanosti koja se počinje oblikovati već u ranoj dobi.

Foto: NOVA TV

„MasterChef me puno toga naučio, a najviše kako se snaći u trenutku. U kuhinji se ponekad dogodi i da morate improvizirati“, ističe Gaia te dodaje da je još naučila da se svakome mora obratiti na individualan način.

Koje će jelo Gaia zadati natjecateljima koji moraju izboriti svoj ostanak u MasterChefu, ne propustite pogledati u novoj epizodi večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play.