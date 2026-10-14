Obavijesti

Show

Komentari 0
ELIMINACIJSKI IZAZOV

U MasterChef se vraća Gaia Zec

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
U MasterChef se vraća Gaia Zec
5
Foto: NOVA TV
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Članove crvenog tima čeka suočavanje u kojem će morati odlučiti koga smatraju najodgovornijim za poraz. Svaki kandidat nominirat će dvije osobe, a oni s najviše glasova završit će u eliminacijskom izazovu

Admiral

Posljedice neuspješnog timskog izazova stižu na naplatu, a članove crvenog tima čeka suočavanje u kojem će morati odlučiti koga smatraju najodgovornijim za poraz. Svaki kandidat nominirat će dvije osobe, a oni s najviše glasova završit će u eliminacijskom izazovu u kojem će morati replicirati jelo bivše kandidatkinje Gaie Zec.

Foto: NOVA TV

Prilikom nominacija, članovi crvenog tima izrazit će nezadovoljstvo ishodom kuhanja u timskom izazovu.

„Bio je kaos u crvenom timu tijekom cijelog izazova“, prisjetit će se Marija Ćavar, koja je bila Josipova zamjenica u zadnjem zadatku. Nezadovoljstvo neće skrivati ni Danijela: „Svi smo nekako bijesni... U što je on nas uvjerio...“ Josip će pak odlučiti ne opravdavati svoje odluke.

„Nakon izazova odlučio sam da se neću opravdavati, iako znam puno više nego što izgleda prema van“, poručit će prije glasanja.

NOVI PROBLEMI Crveni tim ponovno podbacio u MasterChefu, svi okrivili Josipa!
Crveni tim ponovno podbacio u MasterChefu, svi okrivili Josipa!

Oni koje tim odabere morat će replicirati jelo gošće koja je započela svoje gastronomsko putovanje u Masterchefu sa samo 18 godina. Pokazala je predanost i spremnost na učenje, pa već s 21 godinom radi kao voditeljica restorana Ponte Porton u Grožnjanu. Njezin fokus je na modernoj sezonskoj kuhinji koja se temelji na lokalnim namirnicama i interpretaciji tradicije kroz suvremeni pristup. Svaki korak njezina puta svjedoči da uspjeh u gastronomiji nije slučajnost, već kombinacija talenta, rada i predanosti koja se počinje oblikovati već u ranoj dobi.

Foto: NOVA TV

„MasterChef me puno toga naučio, a najviše kako se snaći u trenutku. U kuhinji se ponekad dogodi i da morate improvizirati“, ističe Gaia te dodaje da je još naučila da se svakome mora obratiti na individualan način.

Koje će jelo Gaia zadati natjecateljima koji moraju izboriti svoj ostanak u MasterChefu, ne propustite pogledati u novoj epizodi večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play.  

NAPETO Sudbinu timova kroji tjestenina u novom izazovu, a Josip će preuzeti crveni tim MasterChefa
Sudbinu timova kroji tjestenina u novom izazovu, a Josip će preuzeti crveni tim MasterChefa

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Posljednji ispraćaj Gorana Bare: 'Danas se od njega opraštamo, ali on je tu još uvijek s nama'
POGREB U VINKOVCIMA

Posljednji ispraćaj Gorana Bare: 'Danas se od njega opraštamo, ali on je tu još uvijek s nama'

Od frontmena Majki obitelj, prijatelji i brojni obožavatelji došli su se oprostiti na gradsko groblje u Vinkovcima, gdje je odrastao i započeo glazbenu karijeru
FOTO Hana Rodić potrošila je 120.000 eura na operacije. Evo kako je izgledala prije zahvata
KREĆE U NOVE POBJEDE

FOTO Hana Rodić potrošila je 120.000 eura na operacije. Evo kako je izgledala prije zahvata

Hana je za 24sata otkrila kako priprema velike projekte za sljedeću godinu i da će javnost tek sada upoznati pravu Hanu. Sa 'Gospodinom Savršenim' više uopće nije u kontaktu
'Majka mi je umirala od bolova, nisam joj mogao pomoći. Oca sam vidio samo jednom...'
ERVIN IZ 'BIG BROTHERA' ZA 24SATA

'Majka mi je umirala od bolova, nisam joj mogao pomoći. Oca sam vidio samo jednom...'

Prije 11 godina Ervina Mujakovića gledali smo u 'Big Brotheru'. Danas je neprepoznatljiv, a za 24sata je otkrio nepoznate detalje iz djetinjstva i mladosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026