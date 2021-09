U petoj audicijskoj emisiji vidjet ćemo nove zanimljive i ambiciozne kandidate koji će dati sve od sebe kako bi dobili svoju pregaču i izborili nastavak natjecanja u MasterChefu. Među njima je dvadesetogodišnja Rebecca iz Zagreba koja u slobodno vrijeme uživa osim u kuhanju i u skejtanju. ''Na MasterChef me prijavila mama, a ja sam se složila kako bi izašla iz svoje zone komfora', objašnjava Rebecca. Žiri će pokušati osvojiti svojim umijećem kuhanja tjestenine s povrtnim umakom i stakeom. ''Izlaska pred žiri me najmanje strah, jer se čine kao jako dobri ljudi. Najteže je pripremanje jela'', rekla je Rebecca prije nego je stala pred žiri kojeg čine Stjepan Vukadin, Melkior Bašić i Damir Tomljanović.

Vidjet ćemo i Mariju iz Varaždina koja se u MasterChef prijavila jer radi kao sommelier, veliki je gurman i voli fino pojesti, a vino i hrana, kako rado naglašava - idu zajedno. 'Najviše kuham za svog sina koji kaže da dobro kuham. Bitno mi je i da mi neki profesionalac potvrdi da dobro kuham', kaže Marija kojoj je rođendan na dan kad sa svojim jelom izlazi pred žiri.

U emisiju stiže i jedan vegan. Kandidat Matei je isprva mislio da će tako biti privremeno, ali još uvijek ne konzumira meso te smatra da će tako i ostati. ''Imam doma psa i ako ne mogu pojesti njega, ne mogu ni jednu drugu životinju'', kaže on. Na upit kako će onda spravljati meso ako to dobije za zadatak rekao je: 'Ne bih volio kuhati meso i pod cijenu ispadanja.' Za žiri priprema juhu od graška i kokosovog mlijeka s preprženim kockicama kruha obogaćenim prženim tofuom. 'Ovakvo jelo može stajati bok uz bok sa svakim jelom koje ima meso u sebi', smatra Matei, no hoće li to biti dovoljno za prolaz dalje, tek ćemo saznati.

Sebastian iz Jastrebarskog volio bi biti profesionalni kuhar. Za žiri će pripremiti jedan lagani snack. 'Svako jednostavno jelo može izvući zadovoljstvo i prije svega sreću', smatra Sebastian koji je sa sobom ponio svoj sretni japanski nož. Supruga i brat su mu najveća podrška i sviđa im se kako kuha, ali on bi volio dobiti još jaču potvrdu. ''Sanjao sam o tome da moja jela proba netko tko stvarno ima iskustva'', rekao je prije izlaska pred žiri.

Gledatelji će vidjeti i kako će se pred žirijem snaći mladi koktel majstor, 26-godišnji Ivan iz Splita. 'Znam se snalaziti sa što manje namirnica. Ne trebaju mi neke skupocjene namirnice. Snalazim se s onim što imam. Trudim se da se svaki dio namirnice iskoristi 100 posto', rekao je te dodao da u tome jako pomaže dobra organizacija u kuhinji, a jednu namirnicu može koristi na više načina. Za žiri će spremiti rižoto, a kakve komentare će od žirija dobiti, saznajemo u petoj emisiji MasterChefa.

Neki kandidati su se prijavili u MasterChef jer okreću novu stranicu u svom životu, a neki pokazati samo svoju kreativnost. Tako će i Matea iz Zagreba svoju kreativnu energiju iskoristiti kako bi se dala ono najbolje od sebe, a na audiciju dolazi s tartarom od brancina s krekerom od sušenih rajčica i ružmarina. Student ekonomije Vanja kojem je kuhanje velika ljubav otkriva: 'Kad sam nervozan idem kuhati i uživam to pojesti'. Dolazi iz velike obitelji u kojoj je on jedno od petero djece i rado kuha za njih, no je li tako prikupio dovoljno znanja i izvještio se da bi prošao dalje, saznat ćemo nakon što žiri kuša njegovu pečenu ribu i stake s kremom od batata.

Kandidat Zoran pak dolazi iz kuharske obitelj, ali profesionalno se bavi glazbom. Pred žiri će donijeti miješanu salatu sa zanimljivim umakom. No hoće li to biti dovoljno da bi ih impresionirao i dobio pregaču, saznat ćemo u petoj emisiji MasterChefa večeras.