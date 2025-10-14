U naizgled skladnom braku je 60 godina, no biograf je otkrio aferu koja je skoro sve uništila

Ralph Lifshitz rođen je u New Yorku, a sa 16 godina promijenio je prezime te je postao Ralph Lauren. Razlog promjeni prezimena bilo je konstantno maltretiranje u školi na račun istoga, a inspiraciju je pronašao u starijem bratu Jerryju, koji je prije njega promijenio prezime.

Studirao je poduzetništvo, no od fakulteta je odustao nakon dvije godine. Nakon što je odslužio vojni rok, Lauren se zaposlio u tvrtki koja je dizajnirala kravate. Kada je imao 28 godina, uvjerio je proizvođača kravata da mu dopusti da lansira vlastitu liniju kravata. The Ralph Lauren Corporation bila je njegova prva kolekcija objavljena 1967. godine, a godinu kasnije objavljena je i linija Polo. To je bila prva Laurenova kolekcija za muškarce. Njegova prva ženska kolekcija je svjetlo dana ugledala 1971. godine, a ciljao je dvije poznate lokacije - Bloomingdale's u New Yorku i Rodeo Drive u Los Angelesu te je u svom naumu i uspio.

Foto: Fernando Leon/PRESS ASSOCIATION

Dizajnirao je kolekciju za film "Veliki Gatsby" 1973. godine, posebno za glumca Roberta Redforda. Diane Keaton i Woody Allen su nosili njegove kreacije u filmu "Annie Hall", a njegovo ime su do tog trenutka već svi znali. Lansirao je i liniju parfema te je svoje carstvo iz godine u godinu sve više širio. Do danas je postao vlasnik trgovina diljem svijeta, a njegov brend Ralph Lauren vrijedan je oko 11 milijardi dolara. Iako je 2015. godine odstupio s mjesta čelnika kompanije, ostao je u njoj raditi kao kreativni i izvršni direktor.

Slavni dizajner poznat je po svojoj velebnoj kolekciji automobila. U garažama ima preko 100 auta, od kojih su neki pravi oldtajmeri. Ferrari, Bugatti, Bentley, Mercedes... Nema koju marku automobila je posjeduje.

Supruga mu je postala muza

Privatno je Lauren u sretnom braku s Ricky Ann Loew-Beer od 1964. godine. Par se upoznao šest mjeseci ranije u ordinaciji u kojoj je Ricky radila na recepciji. Čim ju je ugledao, pozvao ju je na spoj. Otišli su na palačinke u jedan restoran izvan grada, a dizajner je komentirao u jednom intervjuu da mu je Ricky bila vrlo intrigantna.

Foto: donna ward

Pred oltar su stali 20. prosinca 1964. godine i zajedno su ostali sve do danas. U braku su dobili troje djece, a dizajner je često govorio kako mu je Ricky muza i inspiracija za brojne linije. Ricky Lauren inače je priznata autorica, a tijekom karijere je objavila četiri knjige. Bavila se fotografijom te je često slikala vodenim bojama. Iako je njihov brak dug šest desetljeća slovio kao jedan od skladnijih, ni oni nisu bili imuni na afere.

Kontroverzna biografija otkrila je aferu

Michael Gross je u biografiji Ralpha Laurena 2003. godine otkrio kako je dizajner imao dugogodišnju aferu s manekenkom Kim Nye. Autor ga je toliko naljutio da zbog toga nije mogao dobiti posao dugo godina. Lauren je navodno svim časopisima uvjetovao da ga ne zaposle, inače se neće kod njih reklamirati. S Grossom nije razgovarao od 2000. do 2015. godine.

Njihova priča je krenula od ideje da zajedno napišu službenu biografiju Ralpha Laurena. Nisu se mogli dogovoriti oko ključnih detalja, no nakon prekida suradnje Gross je nastavio s pisanjem knjige.

Foto: Wong/PRESS ASSOCIATION

U knjizi je otkrio kako je krajem 80-ih Lauren imao aferu s Kim Nye, manekenkom s kojom je često surađivao i koja je bila zaštitno lice kampanje za jedan od njegovih parfema. Tvrdio je kako je u 50. godini Ralph imao "krizu srednjih godina" nakon što je operirao tumor na mozgu te je u to vrijeme varao suprugu. S Nye je prekinuo navodno nakon što mu je supruga Ricky dala ultimatum - da se riješi ljubavnice ili će podnijeti zahtjev za razvod, piše Daily Mail.

- Ne smatram da je Kim vrijedna toga da zbog nje ostavim Ricky - navodno je Lauren rekao jednom od zaposlenika. Neki su tvrdili kako je bio zaljubljen do ušiju u mladu manekenku, no on to nikada nije potvrdio. Neki mediji su prenosili i kako se pokušavao upucavati princezi Diani, no ona ga je odbila te nije htjela ni plesati s njim.

Nakon 15 godina, pisac i dizajner su ponovno počeli razgovarati, a tada je Ralph Grossu navodno rekao kako ga je strašno povrijedio kada je u knjizi otkrio brojne detalje iz njegova privatnog života.