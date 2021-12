Impozantni brončani kip legendarnog pjevača Franka Sinatre otkriven je u njegovu rodnom gradu Hobokenu u New Jerseyju, na 106. rođendan Ol' Blue Eyesa.

Svečanosti u Sinatra Parku u nedjelju je nazočila pjevačeva najmlađa kći Tina Sinatra, koja je rekla da se njezin otac često prisjećao djetinjstva u industrijskom Hobokenu, dodajući da je tamo njezin otac naučio suprotstaviti se nasilnicima.

Kip, koji je djelo umjetnice Carolyn Palmer, prikazuje Sinatru kako se ležerno naslanja na uličnu svjetiljku s jednom rukom u džepu hlača, a drugom na obodu šešira.

Slavan po pjesmama kao što su "New York, New York", "Strangers In The Night" i "My Way", Sinatra je rođen u Hobokenu 12. prosinca 1915., a svoju pjevačku karijeru započeo je 1930-ih.

Sinatra je preminuo u Los Angelesu 14. svibnja 1998. u dobi od 82 godine.