U novi Baywatch se vraća glumica iz originalne postave

O povratku legendarnog Baywatcha ne prestaje se pričati, a dugogodišnje fanove posebno je razveselila vijest o tome da se jedna od originalnih članica glumačke postave vraća u seriju.

Erika Eleniak (56), koju smo gledali u prve dvije sezone serije, u rebootu će se pojaviti u gostujućoj ulozi. Ona je tumačila Shauni, koja je sada gradska vijećnica u obalnom gradu Santa Monica. Pojavit će se kako bi pomogla organizirati prvo izdanje Beach Games natjecanja.

Reboot serije pravi je spoj starog i novog. Naime, vraćaju se neki stari likovi, ali tu je i nova postava - Brooks Nader i Livvy Dunne. S obzirom da one nisu glumice, već dolaze iz svijeta modelinga i društvenih mreža, reakcije su podijeljene, ali jedno je sigurno - interes za seriju je velik.

Jedan od glavnih glumaca je Hobie Buchannon, sin legendarnog Mitcha kojeg je u izvornoj verziji glumio David Hasselhoff. Hobieja igra Stephen Amell, koji se proslavio u seriji Arrow.

Osim njega, u seriji se pojavljuju i Noah Beck, Hassie Harrison, Thaddeus LaGrone, Shay Mitchell te David Chokachi, koji se vraća kao Cody Madison.