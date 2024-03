U novoj epizodi 'TLZP-a' gledat ćemo Maju Šuput, Vucu i Britney Spears na istoj pozornici...

Kroz protekle četiri epizode emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' kandidati su pokazali raskoš svojih talenata u više od 50 nevjerojatnih transformacija. Titulama pobjednika dosad su se okitili Antonia Dora Pleško, Mia Negovetić te čak dva puta Alen Bičević, koji trenutno i prednjači na ljestvici prema ukupnom zbroju bodova. No njihova se avantura tek zahuktava, a kandidati će već ove nedjelje dobiti novu priliku da iznenade gledatelje novim krugom fantastičnih izvedbi i imitacija.

Nakon što je očarao žiri i gledatelje svojom transformacijom u Gabi Novak, Alenu Bičeviću gljiva je donijela transformaciju u jednu od najpoznatijih pop pjevačica – Britney Spears. Stati u cipele glazbene zvijezde koja je obilježila svjetsku pop scenu brojnim hitovima neće biti jednostavan zadatak, no Alen je spreman za svaki izazov. 'Najviše me strah plesa jer znam da je tu vrhunska i da bar dam tih 50% što je ona davala na pozornici, ja ću biti presretan', najavljuje Alen dok odbrojava dane do nove transformacije.

Foto: Luka Dubroja

Antonija Šola priprema i najavljuje pravi spektakl dok usavršava poznati hit grupe 5 Seconds of Summer. 'Vokalne pripreme idu savršeno, nemam toliko plesnih koraka, što mi paše, a malo više je glume. Pripremite se na ludu zabavu i gledajte nas u nedjelju', poziva pjevačica, dok će Tomislav Marić ToMa uprizoriti pravu borbu na sceni izvodeći pjesmu rock grupe Imagine Dragons.

- Ovo je prvi put da sam zbog uloge morao krenuti u teretanu i na neki sport, malo se aktivnije baviti fizičkom aktivnošću jer dovodimo svjetsko prvenstvo u boksu na TLZP. Bit će ljutito, bit će agresivno, intenzivno, glasno, a nadam se i dobro - poručuje.

Glumica Marija Kolb u novoj epizodi dobit će priliku na jedan dan postati Maja Šuput. 'Slijedi neponovljiva peta epizoda koja će vam pružiti pregršt zabave i zanimljivih transformacija. Meni je pripala ta čast da igram kraljicu ekstrade Maju Šuput – ekstrade jer je to nešto ekstravagantno estradno', dosjetljivo najavljuje Marija.

Foto: Luka Dubroja

Faris Pinjo u petoj će se epizodi pojaviti kao Alen Islamović te izvesti jednu od najpoznatijih pjesama Bijelog Dugmeta koja je, kako kaže, sama po sebi pravi show. 'Baš mi je drago da sam Alen Islamović, dobio sam fantastičnu pjesmu, Alen ima fantastičan glas i radujem se', otkriva.

- Ovu epizodu sam ja Vuco i vraćam se opet mom Splićaninu tako da bi to moglo biti dobro. Veselim se i mislim da će biti najbolja transformacija do sada - najavljuje Luciano Plazibat koji jedva čeka nabaciti dugu kosu kakvu je Siniša Vuco svojedobno nosio.

U eurovizijski svijet gledatelje će odvesti Mia Negovetić i postati Alexander Rybak.

Foto: Luka Dubroja

- Nisam nikad svirala violinu, to ću odmah reći, pa svi glazbenici koji budu gledali emisiju, a sviraju violinu – ne zamjerajte, prekratak je rok za pripremu. Isto kao što je Alexander Rybak 2009. svima nama donio pozitivnu energiju, nadam se da ću publici donijeti dašak pozitive i ljubavi - najavljuje Mia, dok Antonia Dora Pleško otkriva da joj je gljiva ovoga puta ostvarila neispunjenu želju:

- Doslovno otkad sam dobila poziv u show, zamišljam kako želim biti Jelena Rozga i to mi se ostvarilo. Pripreme idu super i imam malo previše energije, ali moram reći nije mi žao jer i Jelena bi takva bila.