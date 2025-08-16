Obavijesti

U novom 'Supermanu' je ulogu imao i Zlatko Burić: 'Cijelo sam vrijeme govorio na hrvatskom'

Foto: Sebastian Gabsch/DPA

Novi Superman stigao je u kina, a Zlatko Burić u njemu govori hrvatski. Za InMagazin razgovarao je o procesu snimanja, ali i zašto je hrvatski jezik popularan na američkom tržištu.

Novi 'Superman' je izašao, a ono što je posebno razveselilo domaću publiku jest to što u filmu glumi i naš Zlatko Burić, i to na hrvatskom jeziku! Osječki glumac utjelovljuje vođu Boravije, Vasila Gurkosa.

- To je uvijek veliko iskustvo, što je neuobičajeno jer je set jako velik i ima nešto uzbudljivo u tome da si na tako velikom setu. To smo snimali u Georgiji, u novim studijima. U tom filmu je dosta toga određeno tehnikom, ima puno blue screena, koji je zapravo zelen. Sjećam se kad sam došao prvi dan na set – tamo je neki svemirski zatvor sa staklenim zidovima, a ostalo je sve ogroman prostor hale s tim zelenim screenom i markerima - rekao je Burić za InMagazin.

Zagreb: Zlatko Buri?, glumac
Zagreb: Zlatko Buri?, glumac | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

Supermana po prvi put utjelovljuje David Corenswet, dok Lois Lane glumi Rachel Brosnahan, a Lexa Luthora Nicholas Hoult. Tu su i drugi DC-jevi likovi - Green LanternHawkgirlMister Terrific, a posebno se istaknuo jedan neočekivani junak: Krypto, Supermanov supermoćni pas!

Foto: PROMO

Burić je otkrio da je cijelo vrijeme glumio upravo na hrvatskom jeziku. Tako je to zamislio redatelj, kaže.

2022. godine, Burić je za ulogu u filmu 'Trokut tuge' dobio europskog Oscara, nagradu Europske filmske akademije. Osječanin je glumio i u akcijskoj komediji 'Wolfs' zajedno sa Georgeom Clooneyjem i Bradom Pittom. Brad Pitt je tada čak i opsovao na hrvatskom jeziku.

- Naš jezik je bogatiji u tom spektru psovanja, engleski je valjda ispran puritanizmom. Ja živim u Danskoj, skandinavski jezici su potpuno 'oprani' – oni nemaju spektar ekspresije koji psovke pružaju - odgovorio je Barić na pitanje zašto se balkanski jezici često koriste za scene sa psovanjem

743823521
Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

Burić je 2023. godine, gostujući u emisiji 'Nedjeljom u 2', otkrio da nikada nije mislio o sebi kao o glumcu.

- Dosta kasno sam postao glumac. Ja sam sebe vidio kao nekog kulturnog aktivista ili kao radikalnog kulturnog aktivista. Mi nismo govorili o glumcima, već smo bili proizvođači slika, pokreta, glazbe, velikih skulptura. Kad smo pravili predstave bilo je glumaca, ali nikada o sebi nisam mislio kao o glumcu. To je bila neka vrsta redukcionizma, kao da me stavlja u neku kutiju koju ne želim. Prvi sam donio odluku da sam glumac sa 44 godine nakon filma Pusher. Do tada nisam uopće želio ili mislio da ću glumiti u filmovima. - rekao je. 

