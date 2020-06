U Oliverovoj Veloj Luci rade mozaik od 3 km: 'Ne postoji ni jedan takav u ovoj kategoriji'

VELIKA VRIJEDNOST U svaki mozaik ide 4000 kamenčića. Svaki kamenčić radi se jedan po jedan. Vrijednost četvornog metra mozaika kakav se izrađuje u radionici je od 1000 do 1800 eura

<p>Vela Luka nastavlja s izradom najdužeg mozaika na svijetu na šetnici mjesta. Zbog posebnih mjera uvedenih tijekom pandemije korona virusa izrada mozaika u napuštenoj tvornici Ambalaža, kao i postavljanje na šetnicu su stali. No iz Udruge Likovno stvaralaštvo Vela Luke, koji su krajem 2017. godine pokrenuli projekt “Luka mozaika”, kažu nam da je radionica opet aktivna. Ponovno postavljanje mozaika očekuju kroz sljedećih nekoliko dana na frekventnoj šetnici koja nije sređena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Oproštaj od Olivera Dragojevića</strong></p><p>- Dok su trajale epidemiološke mjere, radionica je bila zatvorena, ali s obzirom na to da projekt mora imati kontinuitet, tako smo popuštanjem epidemioloških mjera nastavili s radom. Krajem veljače, početkom ožujka dobili smo suglasnost nadležnih institucija da možemo postavljati mozaike na određenim lokacijama. Riječ je o nekih 200 metara šetnice. Međutim, nastupila je korona i sve se to nekako zaustavilo, što zbog mjera socijalne distance, što zbog smanjenja sredstava - kaže nam potpredsjednica Udruge <strong>Sandra Baničević</strong>.</p><p>Dosad su postavili 200 metara mozaika uzduž šetnice, a cilj im je popločati čitav obalni pojas Vele Luke, od 2,5 do 3 kilometra. U svaki mozaik ide 4000 kamenčića, koji su veličine od 1 do 2 centimetra te se jedan po jedan režu na giljotini u tvornici Ambalaže.</p><p>Dosad su izradili više od 300 mozaika. Svaki kamenčić radi se jedan po jedan. Vrijednost četvornog metra mozaika kakav se izrađuje u radionici je od 1000 do 1800 eura. Mozaike u tvornici Ambalaža izrađuje tko želi, lokalci, turisti...</p><p>- Dostupni smo svim sudionicima za početnu obuku i edukaciju s obzirom na to da su to uglavnom ljudi koji prvi put slažu mozaike - kaže nam Baničević.</p><p>Inicijativa izrade mozaika počela je 1968. godine, kad je 30-ak umjetnika iz cijeloga svijeta došlo u Velu Luku i ostalo 30 dana. Na otočiću Proizd napravili su 70 mozaika, koji su ostali u vlasništvu Vele Luke.</p><p>Zanimljivo je da je kreativni ravnatelj projekta, renomirani kipar i slikar <strong>Ante Marinović</strong>, sudjelovao na okupljanju umjetnika prije 50 godina i danas.</p><p>- Cilj nam je postaviti najduži mozaik načinom izrade i tehnikom. Ne postoji ni jedan takav u ovoj kategoriji na svijetu - zaključila je Sandra Baničević. Dodala je i da pokreću crowdfunding kampanju za skupljanje sredstava za održavanje projekta. </p>