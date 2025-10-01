Obavijesti

Show

Komentari 0
ODLAZAK FILMSKE ZVIJEZDE

U Parizu je održan posljednji ispraćaj dive Claudie Cardinale

Piše Tina Ozmec-Ban, HINA,
Čitanje članka: 2 min
U Parizu je održan posljednji ispraćaj dive Claudie Cardinale
3
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Filmska diva preminula je prošlog tjedna u dobi od 87 godina, a u utorak su se brojni oprostili od nje na sprovodu u Parizu.

Obitelj, prijatelji i obožavatelji filmske dive Claudie Cardinale oprostili su se od nje u Parizu u utorak. Misa je bila u crkvi Saint-Roch. Cardinale je preminula prošlog tjedna u dobi od 87 godina. Bila je jedna od posljednjih velikih zvijezda europskog filma, čija je ljepota, talent i snažna osobnost obilježila remek-djela poput "Geparda", "8½" i "Bilo jednom na Divljem zapadu".

Funeral of late actress Claudia Cardinale in Paris
Foto: Stephanie Lecocq

Odrasla je u Tunisu u obitelji sicilijanskog podrijetla, a u filmski svijet se upustila 1957. nakon što je pobijedila na natjecanju ljepote u Tunisu i bila nagrađena putovanjem na Filmski festival u Veneciji.

Njezinu ranu karijeru zakomplicirala je i tajna trudnoća za koju je rekla da je bila rezultat nasilne veze. Rodila je sina Patricka u Londonu 1958., a na početku su ga odgajali njezini roditelji.

VELIKA ZVIJEZDA Odlazak dive: Preminula Claudia Cardinale, muza zlatnog doba talijanske kinematografije
Odlazak dive: Preminula Claudia Cardinale, muza zlatnog doba talijanske kinematografije

Nakon niza manjih uloga, stekla je međunarodnu slavu 1963. godine kada se pojavila u filmu Federica Fellinija "8½", a iste je godine glumila i uz Burta Lancastera u filmu "Leopard".

Funeral of late actress Claudia Cardinale in Paris
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Uskoro su joj otvorena vrata holivudskim produkcijama, a pojavila se i u humorističnom hitu "Pink Panther" u režiji Blakea Edwardsa i u filmu Sergija Leonea "Once Upon A Time In the West" 1968. godine.

Njezina karijera se naglo srozala 1970-ih nakon što se rastala od filmskog producenta Franca Cristaldija i započela vezu s redateljem Pasqualeom Squitierijem, s kojim je dobila kćer Claudiju. 

Bijesan jer je bio ostavljen zbog drugog muškarca, Cristaldi je zamolio prijatelje i suradnike u talijanskoj filmskoj industriji da izopće Cardinale, što je, primjerice, rezultiralo time da ju je Visconti odbio za svoj posljednji film "Nevina" iz 1976.

Foto: PRESS ASSOCIATION/PIXSELL

„Bio je to vrlo osjetljiv trenutak. Saznala sam da nemam novca na bankovnom računu“, rekla je Cardinale o tom razdoblju.

Franco Zeffirelli joj je na kraju priskočio u pomoć, dodijelivši joj ulogu u televizijskoj mini seriji "Isus iz Nazareta" iz 1977. godine. Nakon toga je nastavila raditi s drugim europskim redateljima, uključujući Wernera Herzoga i Marca Bellocchija.

550623778
Foto: Profimedia

Nakon što je dobila nagradu za životno djelo na Berlinskom filmskom festivalu 2002., Cardinale je rekla da je imala sjajnu karijeru. 

„Proživjela sam više od 150 života, kao prostitutka, svetica, romantičarka, svaka vrsta žene, divno je imati ovu priliku i mijenjati se“, rekla je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi slavni borili su se s kilama, pogledajte njihovu promjenu!
NEKI SU NEPREPOZNATLJIVI

FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi slavni borili su se s kilama, pogledajte njihovu promjenu!

Borbe s kilogramima nisu pošteđene ni mnoge slavne face. I oni ponekad imaju višak kilograma koji im šteti zdravlju, pa poduzimaju sve kako bi riješili ovaj problem
FOTO Kakva transformacija! HRT-ova novinarka potpuno je drugačija: 'Upornost se isplati'
SKINULA 35 KILOGRAMA

FOTO Kakva transformacija! HRT-ova novinarka potpuno je drugačija: 'Upornost se isplati'

HRT-ova novinarka Ivana Perić, koju često viđamo u 'Dnevniku' i 'Dobro jutro, Hrvatska', na svom TikTok profilu podijelila je rezultate svoje nevjerojatne transformacije...
Izabel Kovačić odlučila zatvoriti trgovinu svog brenda 'IZAKOVA'
IZNENADILA SVE

Izabel Kovačić odlučila zatvoriti trgovinu svog brenda 'IZAKOVA'

Poduzetnica je na Instagram profilu objavila kako nakon dvije godine zatvara trgovinu svog brenda u Zagrebu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025