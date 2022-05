U petak novi Cafe! Marko Ciboci rekreirao slavnu fotografiju, plesačice postale supermodeli

Prošle nedjelje su obožavatelji 'Plesa sa zvijezdama' svjedočili jednom od najvećih iznenađenja ove sezone - prvoj desetki najstrožeg člana žirija Marka Cibocija (39). Iako često daje niže ocjene nego njegovi kolege, Marko je iskrenošću i profesionalnošću osvojio srca publike.

Zagrepčanin se može pohvaliti i zavidnim plesnim znanjem, koje je godinama stjecao na brojnim natjecanjima, školovanju i nastupima diljem Europe, Azije i Amerike, a u rodni Zagreb vratio se zbog pandemije. Marko nam je pozirao kao slavni fotograf Peter Lindbergh, dok su se u ulogama supermodela našle plesačice Valentina Walme, Gabriela Pilić, Helena Janjušević, Nika Jelić i Paula Jeričević.

"Sedma noć" je i 30 godina nakon prvog emitiranja, sinonim dobre zabave, uspješnog showa. Gledanost koju je onda imala dolazila je i do 70 posto, rekla nam je Ksenija Urličić.

Glazbeni show, prikazivan je na HRT-u od 1992 do 1995. Prva je to emisija takvoga formata nakon uspostavljanja HRT-a. Projekt je inicirala tadašnja urednica Ksenija Urličić, koja ističe kako Ljudevit Grgurić ima iznimne zasluge u uspješnosti showa, te bez njega zasigurno ne bi bio to što jest. U pet ciklusa emitirano je 200 emisija.

Ivicu Kostelića u avanturi života, zajedano sa svojim pomoćnicima, možete pratiti samo na 24sata PLUS+! Ne, ne radi se o povratku na skijaške staze ili išta tome slično. Snijeg je zamijenio vodom, a spuštanje niz padine putovanjem preko Atlantika. Putovanje je to koje je samo za najhrabrije, a u tu skupinu svakako spada naš proslavljeni skijaš i osvajač olimpijskih medalja. Valovi i do šest metara te brzina vjetra koja je sezala do 50 čvorova nije mu bila prepreka da prijeđe preko 2250 nautičkih milja u nešto više od deset dana.

Predstojeći dani i mjeseci, kao i svake godine do sad, ako izuzmemo 2020. i 2021. koje je uništila pandemija, ispunjeni su brojnim koncertima i festivalima koji će se održavati i u većim i u manjim gradovima i na kojima će nastupati deseci slavnih glazbenika iz cijelog svijeta. Bit će ih doista za svačiji ukus.

