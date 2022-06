Nina Violić transformirala se u holivudsku ikonu za novi Cafe

Počašćena sam, napisala nam je Nina Violić (50) kad smo joj poslali fotografiju holivudske ikone Katharine Hepburn. Tražeći koju bi zvijezdu naša glumica i redateljica mogla utjeloviti na naslovnici Cafea, kad smo naišli na naslovnicu časopisa Life s fotografijom filmske ikone koja je rušila sva pravila, rekli smo: 'To je to'. I nismo pogriješili. Uhvatili smo je između priprema za promociju dugometražnoga redateljskog prvijenca 'Baci se na pod', za koji je jedva dočekala da ugleda svjetlo dana. I to onako kako je priželjkivala, na otvorenom. Osim što ga je režirala, u njemu igra i glavnu ulogu.

- Glumiti mi je bilo teže. Glumac je uvijek u najizloženijoj poziciji, glumcu treba sva pažnja, s glumcima treba nježno, s povjerenjem i ljubavlju - ispričala nam je Nina u velikom intervjuu samo za Cafe.

Živorad Tomić pogledao je četvrtu sezonu danske serije 'Borgen: Moć i slava', a donosimo i sve o, sad već možemo reći, fenomenu 'Top Guna'. Otkako je 'Top Gun: Maverick' stigao u kina, 36 godina nakon originalnog filma, ne prestaje obarati rekorde.

U vremeplovu se prisjećamo Elvisa Presleya. Iako je Kralj bio blijed, slab i težak, ništa nije upućivalo na skorašnju smrt. Posljednji koncert Elvisa Presleya bio je 26. lipnja 1977. na tržnici Market Square u Indianapolisu pred 18.000 ljudi.

