Karikaturist Nikola Plečko (46), poznatiji kao Nik Titanik nedavno je posjetio Petrinju, a na društvenim mrežama otkrio je koji mu je prizor izmamio osmjeh na lice.

- Ako se već u Petrinji ne obnavlja kako bi se trebalo (nije se počelo rušiti ni obnavljati, nedostaje valjda: 'A di je pečat?', bar se crta punom parom. Klinci su sjajni. Srce puno - napisao je karikaturista 24sata.

Brojni pratitelji pohvalili su njegov čin, a neki su i komentirali kako će se među njima sigurno roditi jedan novi 'Nik Titanik'.

- E ovo je fora. Bravo za djecu i Nikolu. Svaka ti čast. Radujem se, a mogu misliti koliko su djeca bila sretna - samo su neki od komentara ispod fotografije.

Inače, Nik Titanik jedini je karikaturist, vjerojatno i na cijelom svijetu, koji dnevno objavljuje dvije karikature u dnevnim novinama 24sata. Nedavno je vodio radionicu 'Postani karikaturist i strip crtač', a otkrio nam je i kako je raditi s djecom.

- Lijepo je s djecom raditi, ali nije lako. Svaki dan radionica traje po dva sata, a poslije se osjećam kao da sam kopao. Ima djece i od vrtićke dobi, mora se na njih ipak paziti. No vidim da su zadovoljni, da im je lijepo, a to je najvažnije. Neki su bili u prvoj grupi, pa kad je završila prijavili su se i u drugu. To je veliko zadovoljstvo - rekao nam je Nik Titanik.