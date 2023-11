U prodaji su 'blind' ulaznice za SHIP festival 2024. godine

SHIP festival koji je prvi put održan u Hrvatskoj ovog rujna doveo je u Šibenik više od 40 izvođača i 300 glazbenih profesionalaca. Ako je suditi po brojkama izvođača i posjetitelja, kao i vajbu koji se osjetio kod više od 3.000 ljudi, 2024. nas očekuje još bolji SHIP.

SHIP je odlučio u prodaju pustiti 'blind' ulaznice, tako da je od danas u prodaji limitirani broj ulaznica za SHIP 2024. Ima nešto u tome da ne znaš što će te dočekati na Tvrđavi sv. Mihovila dogodine. Ili u Azimutu, Arsenu ili u Tunelu.

Domaća, ali i strana kritika dala je dodatni boost prvom SHIP festivalu koji je cijeli Šibenik pretvorio u jednu veliku pozornicu na kojoj su se neki snovi ostvarili, a za neke su postavljeni temelji, i to dobri.

- SHIP je ispunio obećanje da će dovesti najbolju neotkrivenu novu europsku i hrvatsku glazbu - tvrdi Notion, jedan od najcjenjenijih UK magazina.

S njima se slaže i kolega Michal Pařízek s 'Full Moona', najpopularnijeg češkog magazina, koji je SHIP opisao kao festival koji u svojoj prvoj godini može bez problema parirati nekim etabliranim festivalima.

SHIP 2023. pripremao se skoro godinu dana i definitivno je doveo u Šibenik sve one koji vole muziku, odabrao najjače među novim bendovima i izvođačima, doveo je i one koje zanima što se događa na europskoj sceni kao i koja su to imena za koja će šira publika tek čuti.

Poseban je hajp znati da među prvima slušaš nešto što će postati budućnost muzike, a publika SHIP festivala, čini se, bila je prezadovoljna i dobila je točno ono po što je i došla - pomicanje granica, kako kaže još jedan cijenjeni britanski magazin, The Line Of Best Fit, koji je SHIP usporedio s američkim SXSW-om.

Ovakvih festivala, na kojima šetaš kroz cijeli grad od stagea do stagea, radiš plan na čiji ćeš gig večeras, u međuvremenu se eventualno baciš u more; nije dosad bilo na našem području, bar ne u ovakvom formatu/obujmu. Stoga ne čudi veliki organizacijski uspjeh.

Foto: Marko Lopac

Kao poseban adut prvog SHIP-a svi spominju odabir lokacije. Ovakve stvari možda bi se 'utopile' u nekom većem gradu, a odabirom Šibenika (koji je od početka organizatorima bio jedini mogući izbor), cijeli mood festivala došao je do izražaja još više. Povijesne lokacije, produženo ljeto, more i nova muzika sa svih strana.

SHIP 2024 održat će se od 12. do 15. rujna, a jedina garancija da nećete propustiti novi vajb je kupnja ulaznice već sad!

- Prijave za izvođače otvaraju se 10. siječnja 2024. godine. Rok za prijave će trajati dva mjeseca. Članovi We Move Music Croatia imat će pred sobom ogroman posao biranja onih koji će stati na jednu od pozornica grada Šibenika. Tako da prve naznake imena u čijoj ćemo glazbi uživati dogodine očekujemo u travnju - rekli su organizatori i potvrdili kako će i iduće godine Tvrđava sv. Mihovil, Azimut, Kuća umjetnosti, Arsen i Tunel bit the place.

Festival SHIP organizirali su Ured za izvoz glazbe Hrvatska (HUZIP, HGU, HUIG, HUOKU) u suradnji s Javnom ustanovom u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, a festival su podržali Ministarstvo kulture i medija RH, Hrvatska Turistička Zajednica, HDS ZAMP, Grad Šibenik, Turistička zajednica grada Šibenika i Turistička zajednica Šibensko kninske županije.