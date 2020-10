'U prostituciju sam upala već sa 16, ali Ante i Isus su me spasili'

Simona je sa suzama u emisiji na katoličkoj Laudato TV govorila o svom trnovitom putu duhovnog oporavka. Od droge i lošeg društva do spoznaje Isusa. Pateru Liniću prvi ju je doveo bivši muž Ante Gotovac.

<p>U emisiji 'More milosrđa' u petak navečer na Laudato TV gostovala je <strong>Simona Mijoković</strong>, nekoć poznatija kao Simona Gotovac. I ovaj put svjedočila je o svom preobraćenju od razuzdane djevojke, zatim supruge kontroverznog <strong>Ante Gotovca</strong>, pa danas do sretno udane žene i majke četvero djece. Nakon što je voditelj emisije pročitao ulomak iz knjige 'Ljubav liječi' patera <strong>Zvjezdana Linića</strong>, najavio je svoju gošću. Prije no što je išta izustila Simoni su potekle suze i briznula je u plač zahvalnosti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Zahvaljujem svima, zahvaljujem vama, našim gledateljima, svima koji su molili za nas da dođemo u Hrvatsku, pater Linić je i dalje s nama, rekla je odmah na početku Simona.</p><p>Na pitanje voditelja da se prisjeti svog preobraćenja, rekla je:</p><p>- Kad sam došla pateru Zvjezdanu sjećam se da mi je puno pričao o Mariji Magdaleni i dok sam ga slušala pomislila sam – pa to sam ja, to su moji grijesi, to je moje tijelo, to je moj život. I hvala dragom Isusu koji me spasio, rekla je Simona koja se poistovjetila s najpoznatijom grješnicom i bludnicom koju je Isus preobratio i danas je svetica.</p><p>Prisjetila se da je imala 12 godina kad je, kako je rekla ušla u blud:</p><p>- Tu su bile cigarete, alkohol, trava, kasnije kokain, dobila sam s 14 godina bulimiju. U svijet prostitucije ušla sam već sa 16 godina, rekla je na rubu suza i prisjetila se da je baš u Samoboru prvi put krenula putem poroka, na prve privatne partyje, u prostituciju.</p><p>- A onda sam danas svom suprugu i prijateljici rekla da sam opet baš u Samoboru, gdje sam dotaknula dno, upoznala ljubav svih ljubavi – ljubav koja liječi, oslobađa, koja živi dalje, mog spasitelja, osloboditelja, ozdravitelja, mog ljubljenog Isusa u kojeg je moje srce zaljubljeno već evo bit će u veljači - devet godina.</p><p>Na pitanje ju je doveo pateru Liniću, Simona je rekla Ante, misleći na Antu Gotovca kojeg ipak danas ne smatra svojim bivšim suprugom:</p><p>- Ante me doveo, Ante. I hvala Isusu na Anti i pozivam sve ljude koji gledaju da mole za Antu. Ne mogu ga smatrati suprugom jer je to bio građanski brak i tako na to gledam od preobraćenja i to svjedočim. On je bio moj najbolji prijatelj, još jedno dijete koje je lutalo sa mnom po ovom svijetu. S njim sam imala duboke rane i rekla da mu nikad neću oprostiti, ali Gospodin je htio da oprostim kao što je Isus opraštao. I to sam učinila kad je došao k meni doma na Knežiju gdje sam tad živjela. Donio mi je sveto ulje, blagoslovljenu vodu i blagoslovljeni križić Tau. Rekao mi je:'Simona shvatio sam Isus je živ, pater Zvjezdan je živući svetac! Moraš doći na Zvjezdanu!'</p><p>Rekla je da nije znala ni moliti kad je došla na Tabor na koji ju je Ante doveo.</p><p>- Pater je bio ozbiljan i pitao me 'jesi li došla samovoljno ili ju je Ante nagovorio?'. Važno je Isusu doći samovoljno. Svaki čovjek mora sam zavapiti 'Sine Davidov, smiluj mi se'. Moje srce je odgovorilo – 'samovoljno sam došla, ne mogu više ovako, živjeti u lažnom svijetu'. Želim novi život, imala sam sve, a nisam imala ništa. Živjela sam u lažnoj slavi, služila sam nemoralu, đavlu. I onda sam shvatila da bez Isusa nema ničega. Onaj tko misli da može sam svojim mišićima, gradi kuću u pijesku, rekla je Simona Mijolović.</p><p>U nastavku emisije Simona je ispričala kako je krenula s duhovnim obnovama i rekla da obraćanje traje cijeli život.</p><p>- Bilo je teško, bilo je kušnji, ljudi su pričali – 'ona je poludjela', ali moja kuma Kata mi je odmah rekla – oslobodi se ljudskog obzira, postojiš samo ti i Isus. Morala sam ostaviti sve iza sebe, ostala sam na ulici. Bile smo samo moja kćer i ja – ali bilo je žena i ljudi koji su mi pomagali i koji su nas primili i čuvali. Htjeli su mi oduzeti i kćer Gabi. Zvali su me iz Centra za socijalnu skrb i zamalo su mi uzeli dijete. Dobila sam psihologinju koja me nadzirala i mislila sam kako je to nepravedno da sad kad više ne izlazim, kad živim čedno, kad idem u crkvu već godinu dana, sad mi žele uzeti dijete. Sve je sretno završilo.</p><p>Zahvalila je i svom suprugu Stanislavu.</p><p>- Nakon Isusa koji me nosi na dlanu, druga osoba koja me nosi na dlanu je moj suprug Stjepan. Imamo četvero djece – Gabrijela je u veselom pubertetu, ostalo troje su mali i jako živahni. Sin Joshua ima sad tri godine i stalno se igra svećenika, molimo Boga da to i postane. Tu su i moje dvije mlađe kćeri – Amalija i Zvjezdana koju sam rodila prije tri mjeseca, rekla je Simona, a na pitanje hoće li imati još djece, rekla je da hoće ako je to Božja volja.</p>