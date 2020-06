U Puli nema mjesta za 'Tustu': Pa taj film su već svi vidjeli...

PULSKA LEGENDA O frontmenu KUD Idijota i legendi Pule film je snimio Andrej Korovljev. No u Areni se ‘Tusta’ neće moći pogledati. Korovljevu ipak nije jasno zašto nema njegova filma

<p>U natjecateljskom programu 16 filmova, u Areni i tri premijere dokumentaraca, a broj gledatelja smanjen na 1800 mjesta. To je sukus 67. Pulskog filmskog festivala, koji će biti od 18. do 26. srpnja. No na popisu nema i filma “Tusta”, biografskog dokumentarca o <strong>Branku Črncu</strong>, legendarnom frontmenu KUD Idijota, rođenom u Puli. Film <strong>Andreja Korovljeva</strong> (50) imao je premijeru prošle godine u Motovunu.</p><p>- Osim po kriteriju kvalitete, prednost za nenatjecateljski program imaju filmovi koje pulska publika nije vidjela. A osim u Motovunu, prikazivan je diljem Hrvatske, u Puli na Sajmu knjige u Istarskom narodnom kazalištu, a potom i tri puta u Kinu Valli, koje vodi Pula Film Festival - rekao nam je <strong>Zlatko Vidačković</strong>, umjetnički direktor PFF-a.</p><p>Korovljevu ipak nije jasno zašto nema njegova filma.</p><p>- Teško mi je to razumjeti, možda film nekome smeta - rekao je Korovljev za ribafish.com.</p><p>No kritike se ne stišavaju. A Tusta je bio borac za slobodu, antifašist, heroj radničke klase. I mudrac.</p><p>- Stotine primjera uvjerile su me da je naslov albuma ‘Glupost je neuništiva’ bio savršeno točan. Samo što sam ja u međuvremenu postao tolerantniji prema gluposti i prihvaćam je kao dio ljudskog življenja - rekao je jednom Tusta.</p><p>Vidačković kaže kako mu je vrlo žao što film za Pulski festival nisu prijavili prošle godine.</p><p>- Ove godine u Areni će biti tri svjetske i jedna istarska premijera dokumentarnih filmova, a u Kinu Valli bit će 20 svjetskih, hrvatskih i istarskih premijera dokumentarnih filmova - rekao je Vidačković i dodao:</p><p>- Festival otvara filma ‘Mare’, a riječ je koprodukciji u kojoj su švicarski producenti sakupili većinu novca, a hrvatski umjetnici su u većini u autorskom timu. Film je snimljen u Konavlima, na hrvatskom, a glume Marija Škaričić i Goran Navojec. Riječ je o ljubavnoj drami koja je premijeru imala na Berlinaleu.</p>