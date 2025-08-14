U Puli planiraju spomenik Akiju Rahimovskom u blizini Arene

Udruga Pulskih velikana sporta i glazbe Mate Parlov - Sergio Blažić - Branko Črnac pokrenula je inicijativu da se u parku ispod Amfiteatra u Puli, odnosno na području Valerijinog parka, postavi spomenik počasnom građaninu grada Pule pjevaču Akiju Rahimovskom, objavljeno je u četvrtak.

Pokretanje videa... 02:16 Pula: Na konferenciji predstavljena inicijativa postavljanja spomenika pjevaču Parnog valjka | Video: 24sata/Srećko Niketić/PIXSELL

Podržali su je Liga protiv raka grada Pule, Down sindrom centar Pula, Klub 119. brigade HV, Udruga Pulskih velikana sporta i glazbe Mate Parlov - Sergio Blažić - Branko Črnac te građani Pule.

Na predstavljanju inicijativi danas su bili i članovi rock grupe Parni valjak, čijom će se organizacijom koncerta u pulskoj Areni u petak navečer osigurati sredstva za izradu i postavljanje spomenika Akiju Rahimovskom koji je čak 47 godina bio član benda.

Foto: Hrvoje Jelavic/Pixell

- Aki Rahimovski bio je počasni građanin grada Pule od 2017., kojem je Pula bila drugi dom u Hrvatskoj. To je pokazao brojnim svojim djelima, od kojih se posebno ističe njegov doprinos 2008. godine kada u pulskoj Areni organizira 20. Đoserov memorijal za djecu oboljelu od raka pod nazivom Hrabro srce na kojem su se pojavila neka od najvećih imena hrvatske glazbene i sportske scene -izjavio je predsjednik udruge Pulskih velikana sporta i glazbe, Boran Angelovski.

Pula: Na konferenciji predstavljena inicijativa postavljanja spomenika pjevaču Parnog valjka | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Dodao je kako je Rahimovski bio i ambasador Down sindrom centra Pula te počasni član kluba 119. brigade HV.

Bila je to prigoda da se javnosti predstavi idejno rješenje spomenika.

- Ovom se inicijativom za postavljanje spomenika Akiju u čast, i to u blizini najznačajnije koncertne pozornice na svijetu - pulske Arene, organizatori, ali i građani grada Pule žele odužiti velikom umjetniku i dobročinitelju koji je uz svoje brojne koncerte u Areni te svojom karizmom i dobrotom utjecao na brojne Puljane - rekao je Angelovski.