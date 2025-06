Večer za pamćenje: Puna pulska Arena uživala s Gibonnijem...

Tisuće ljudi. Nebo koje sluša. Arena koja pamti. Koncert koji je nadmašio sva očekivanja. Neki trenuci ne stanu u riječi, a neke večeri ne prestaju kada se ugase svjetla.

Tako će i koncert Gibonnija u pulskoj Areni ostati urezan ne samo u kamenu tisućljetnog amfiteatra nego i u desetak tisuća srca koja su te večeri kucala u ritmu glazbe i zajedništva jedne ljubavi koja, upravo prema nazivu koncerta, ima sto života.

Gibonni napunio pulsku Arenu | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Koncertni spektakl pod zvjezdanim nebom prvog dana ljeta obećavao je posebno izdanje jednog od najvećih glazbenika naših prostora, no još je posebnije od toga koncertu dala publika koja je svojim unisonim pjevanjem, baš poput vjetra, davala snagu omiljenom jedrenjaku.

Emotivna večer susreta sa starim prijateljima, puna ispunjenih i nadmašenih očekivanja, priredila je melodije koje svi od prvog do posljednjeg tona znaju napamet. Bez preuveličavanja vrijednosti autora ili izvođača, već od prvih nota pjesama poput "Tempera", "Činim pravu stvar", "Libar", "Divji cvit", "Onako, od oka", "Judi, zviri i beštije", "Tajna vještina", "Žeđam", "Mirakul", "Udica", "Lažu fotografije", "Vrime da se pomirim sa svitom", "Drvo", "Sreća" i ostalih, publika je uzvraćala kao da se nikada više neće ponoviti ovakav koncert.

Gibonni napunio pulsku Arenu | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

U jednom od najsnažnijih trenutaka večeri, na rukama publike je zaplovila prava mala jedrilica. Na nju je stala žena iz publike, nježno odabrana Gibonnijevim pogledom, a slika žene na jedrilici nošene valovima ljudi postala je simbolom večeri i svega što je ovaj koncert predstavljao: zajedništvo, snove koji plove, i predivnu umjetnost koja nas nosi.

Poseban trenutak večeri bio je posvećen Matiji Dediću i Oliveru Dragojeviću. Gosti koncerta bili su upravo Gibonnijevi stari prijatelji, vrhunski domaći i svjetski glazbenici legendarni Damir Urban, jedan od najboljih svjetskih bubnjara Manu Katche, vokalistica Maya Azucena i čuveni gitaristički virtuoz Vlatko Stefanovski, s kojima je dijelio neke od najljepših trenutaka u svojoj karijeri. Upravo je zato između ostaloga, poruka koncerta svima okupljenima bila vrlo jasna, a ljubav koja ima i više od sto života nastavila se manifestirati točno tamo gdje je stala prije dvadesetak ili više godina kada su se svi zajedno upoznali.

Kada su svjetla u Areni napokon utihnula, postalo je jasno da je to bila večer kojoj ćemo se vraćati, kao starim lažljivim fotografijama, mirisima ljeta, pjesmama koje su nas jednom spasile. Na sreću, već znamo gdje ćemo se ponovno sresti.

Gibonni napunio pulsku Arenu | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Sljedeći veliki koncert Gibonni će održati 27. lipnja 2025. u Splitu, pod nazivom "Evo me doma". Bit će to večer povratka kući, emocija i noć koja spaja. Ako nas je Pula nečemu naučila, onda je to da s Gibonnijem nijedna večer nije tek obična. Ulaznica za koncert ostalo je još jako malo zato nemojte čekati ni trena.