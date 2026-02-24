Obavijesti

OZBILJNE OPTUŽBE

U raskopčanoj košulji došao na sud: Russell Brand poriče krivicu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
6
Foto: Toby Melville

Britanski glumac i komičar Russell Brand u utorak se pred sudom u Londonu izjasnio da nije kriv po dvije dodatne točke optužnice za silovanje i seksualni napad

Russell Brand, svojedobno jedan od najpoznatijih britanskih voditelja, bivši suprug američke pjevačice Katy Perry, pojavio se pred sudom Southwark Crown u Londonu te je odbacio optužbe za silovanje jedne i seksualni napad na drugu ženu 2009. godine. Prošle je godine optužen po dvije točke za silovanje, jednom za nedoličan napad te dvije točke za seksualni napad na četiri žene u razdoblju između 1999. i 2005. godine.

Russell Brand due in UK court on further rape, sex assault charges
Foto: Toby Melville

Brand se u svibnju prošle godine izjasnio da nije kriv po tih pet optužbi, a početak suđenja zakazan je za lipanj. Sljedećeg mjeseca održat će se ročište na kojemu će se odlučiti hoće li se nove optužbe pripojiti postojećem predmetu.

Brandov odvjetnik rekao je da je njegovu klijentu potrebno više vremena da prouči najnovije inkriminacije.

British actor and comedian Russell Brand walks outside Southwark Crown Court in London
Foto: Corey Rudy

Brand (50) je na sud stigao noseći bijeli kaubojski šešir i sunčane naočale. Na upit kako se osjeća, Brand, koji je 2024. godine objavio da je postao kršćanin, novinarima je kratko odgovorio da se osjeća „blagoslovljenim".

On je tijekom 2000-tih bio često lice na britanskim malim ekranima, poznat poznat po svom ekscentričnom stilu i izgledu, a radio je i kao radijski voditelj na BBC-ju.

Russell Brand due in UK court on further rape, sex assault charges
Foto: Toby Melville

Ostvario je uloge u nizu filmova, uključujući 'Get Him to the Greek' ('To je rock'n'roll!') ) iz 2010. godine, kad se i vjenčao s Katy Perry. Razveli su se 2012. nakon 14 mjeseci braka.

Do početka 2020-ih Brand se povukao iz srednjostrujaške kulture te se od tada uglavnom pojavljuje u podcastima gdje iznosi svoje stavove o američkoj politici i slobodi govora.

