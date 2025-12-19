Obavijesti

NIJE BIO BLAG

Russell Brand kritizirao vezu Katy Perry s Justinom Trudeauom: Evo što je rekao

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Russell Brand kritizirao vezu Katy Perry s Justinom Trudeauom: Evo što je rekao
Bivši suprug pjevačice Katy Perry, glumac Russell Brand, javno je komentirao njenu romantičku vezu s bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom i usporedio ga s Orlandom Bloomom

Russell Brand kritizirao je novu romansu svoje bivše supruge Katy Perry s bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom. U četvrtak, 18. prosinca, engleski komičar govorio je na pozornici na događaju Turning Point USA u Phoenixu, gdje je pred publikom spomenuo svoju bivšu suprugu i političara, javlja People.

- Gledajte, Katy Perry, bio sam u braku s njom. I dalje je volim i drago mi je da je njezina majka u prostoriji da čuje kako ovo govorim, ali slušajte. Orlando Bloom mi je bio u redu, ali Justin Trudeau? Ma daj, čovječe! Nemojte me stavljati u istu kategoriju s tim tipom! Taj globalistički poslušnik - rekao je Brand.

The first Turning Point summit since the death of Charlie Kirk takes place in Phoenix
Perry i Brand bili su u braku od 2010. do 2012., a razvod je pokrenuo Brand.

Podsjetimo, Katy Perry i Orlando Bloom upoznali su se na zabavi nakon dodjele Zlatnih globusa 2016., a zaručili su se 2019. U lipnju 2025. prekinuli su zaruke nakon devet godina veze. Roditelji su kćeri Daisy Dove Bloom, rođene u kolovozu 2020.

Ellie Goulding wedding
Katy Perry i Trudeau potaknuli su glasine o vezi u srpnju, kada su viđeni na spoju u Montrealu u Kanadi. Par se prvi put javno pojavio zajedno u listopadu na kabaretskoj predstavi u Crazy Horse Paris, povodom njezina rođendana.

S druge strane, Brand je prije nekoliko mjeseci optužen po pet točaka za seksualno zlostavljanje i silovanje, temeljem optužbi četiri žene. Optužbe za seksualno zlostavljanje prvi put su se pojavile u rujnu 2023., kada je pet žena govorilo o svojim navodnim iskustvima u zajedničkoj istrazi The Sunday Timesa, The Timesa i emisije Dispatches na Channelu 4.

STRANI MEDIJI: Russell Brand oglasio se nakon što su ga optužili za silovanje
Russell Brand oglasio se nakon što su ga optužili za silovanje

Jedna žena tvrdi da ju je glumac silovao 1999. godine u gradu na jugu Engleske. Ostali navodni incidenti dogodili su se u Londonu 2001. te između 2004. i 2005. godine.

Brand je odbacio optužbe, rekavši da ih „apsolutno poriče“.

NOVI PRIORITETI Orlando Bloom nakon prekida s Katy Perry poručio: 'Tražim partnericu sa stilom i novcem'
Orlando Bloom nakon prekida s Katy Perry poručio: 'Tražim partnericu sa stilom i novcem'

