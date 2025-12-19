Russell Brand kritizirao vezu Katy Perry s Justinom Trudeauom: Evo što je rekao

Russell Brand kritizirao je novu romansu svoje bivše supruge Katy Perry s bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom. U četvrtak, 18. prosinca, engleski komičar govorio je na pozornici na događaju Turning Point USA u Phoenixu, gdje je pred publikom spomenuo svoju bivšu suprugu i političara, javlja People.

- Gledajte, Katy Perry, bio sam u braku s njom. I dalje je volim i drago mi je da je njezina majka u prostoriji da čuje kako ovo govorim, ali slušajte. Orlando Bloom mi je bio u redu, ali Justin Trudeau? Ma daj, čovječe! Nemojte me stavljati u istu kategoriju s tim tipom! Taj globalistički poslušnik - rekao je Brand.

Foto: Cheney Orr

Perry i Brand bili su u braku od 2010. do 2012., a razvod je pokrenuo Brand.

Podsjetimo, Katy Perry i Orlando Bloom upoznali su se na zabavi nakon dodjele Zlatnih globusa 2016., a zaručili su se 2019. U lipnju 2025. prekinuli su zaruke nakon devet godina veze. Roditelji su kćeri Daisy Dove Bloom, rođene u kolovozu 2020.

Ellie Goulding wedding | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Katy Perry i Trudeau potaknuli su glasine o vezi u srpnju, kada su viđeni na spoju u Montrealu u Kanadi. Par se prvi put javno pojavio zajedno u listopadu na kabaretskoj predstavi u Crazy Horse Paris, povodom njezina rođendana.

Foto: Instagram/Katy Perry

S druge strane, Brand je prije nekoliko mjeseci optužen po pet točaka za seksualno zlostavljanje i silovanje, temeljem optužbi četiri žene. Optužbe za seksualno zlostavljanje prvi put su se pojavile u rujnu 2023., kada je pet žena govorilo o svojim navodnim iskustvima u zajedničkoj istrazi The Sunday Timesa, The Timesa i emisije Dispatches na Channelu 4.

Jedna žena tvrdi da ju je glumac silovao 1999. godine u gradu na jugu Engleske. Ostali navodni incidenti dogodili su se u Londonu 2001. te između 2004. i 2005. godine.

Brand je odbacio optužbe, rekavši da ih „apsolutno poriče“.