<p>Deset mjeseci, 77 natjecatelja, više od milijun gledatelja svakoga dana i jedan pobjednik. Riječ je, naravno, o najkontroverznijem reality showu na ovim prostorima - “Zadruga”.</p><p>Iako ovaj TV format svake godine proizvodi brojne zvjezdice, vjerojatnost da će pobjedu odnijeti potpuni anonimac gotovo je nikakva. U samom superfinalu najčešće se nalaze dobro poznata reality imena s postojećom vojskom glasača. Pa je pravo iznenađenje treće sezone pobjeda mlade Slavonke sa zagrebačkom adresom <strong>Ive Grgurić</strong> (27).</p><p>U posljednjih nekoliko mjeseci ankete su joj davale šansu za pobjedu, ali malo je onih koji su se kladili da će Grgurić u džep spremiti 50.000 eura. Važno je naglasiti da je Iva među 15 superfinalista osvojila čak 41 posto ukupnih glasova. Sustav “Zadruge” izgrađen je na ideji suparništva. Tijekom deset mjeseci Iva je bila na meti zadrugara pa su još na početku formirane dvije grupe: Iva i ostali natjecatelji. Krenimo redom. Iva je u rujnu prošle godine u “Zadrugu” ušla kako bi preboljela bivšeg dečka, bosanskohercegovačkog poduzetnika Marinka Zovka, s kojim je ljubovala četiri godine.</p><p>Htjela je novi život, a maštala je i o pjevačkoj karijeri, pa joj je shodno tome najgledaniji reality show odlična odskočna daska za prve estradne korake. O pobjedi nije ni razmišljala, a svojoj obitelji je rekla kako se vraća kući za dva ili tri mjeseca. I ljudima koji nisu pobornici ovakvih formata jasno je kako natjecatelji nemaju dodirnih točaka s vanjskim svijetom, ali ipak postoje tzv. “ptičice” koje s vremena na vrijeme obavijeste “zadrugare” kako kotiraju među glasačima.</p><p>Nakon što su dobro uigrani igrači shvatili da je nova natjecateljica vrlo brzo postala omiljena u narodu, krenule su prljave igre “premazanih” igrača, koji su na sve načine pokušali uništiti Ivinu reputaciju u vanjskom svijetu. Nazivali su je prostitutkom, vrijeđali na nacionalnoj osnovi, ismijavali njezin fizički izgled, a nekoliko puta je došlo čak i do fizičkog obračuna. I što su je “zadrugari” više gazili, publika ju je više branila. Riječ je o poznatom statusu žrtve u realityju koji je, sudeći po prošlogodišnjim pobjednicima, najbolja taktika za pobjedu.</p><p>Nekoliko mjeseci nakon ulaska u show Iva se preko ušiju zaljubila u žestokog beogradskog dečka <strong>Stefana Karića</strong>, s kojim je stupila i u ljubavni odnos. Ivini fanovi nisu podržavali ovu vezu jer su smatrali kako je Karić iskorištava zbog glasača. I bili su u pravu. Prvom prilikom “okrenuo joj je leđa” i prevario je s nekadašnjom prijateljicom <strong>Ivanom Šopić</strong>, s kojom je formirao “čopor” koji ju je svakodnevno bez kočnice provocirao. Bez prijatelja i reality iskustva svakodnevno je trpjela brojne uvrede i brojila dane do izlaska iz “pakla”. Sreću je ipak pronašla u tattoo majstoru, <strong>Filipu Đukiću</strong>, s kojim je stupila u vezu bez obaveze.</p><p>U najtežim trenucima bio je uz nju, a nije mu smetala ni Ivina burna prošlost o kojoj je javno pričala. Naime, prije sedam godina bila je u vezi sa starijim čovjekom koji je financijski pomagao njezinoj obitelji.</p><p>- Imam fobije od tog čovjeka. Nisam prostitutka. Samo mi je rekao da želi nešto zauzvrat s obzirom na to da je pomagao mojoj obitelji i meni - pričala je Iva pred milijunskim auditorijem.</p><p>U showu se tukla, plakala i skidala. Publiku je počastila vrućim scenama iz tuša u koji se ušetala potpuno gola te produkciji Zadruge osigurala senzualne kadrove za pamćenje.</p><p>Tijekom višemjesečne izolacije u medije su dospjele i njezine navodne privatne fotografije na kojima je u klinču sa starijim muškarcem. Iva je opovrgnula da se na spornim “fotografijama” nalazi ona, a nakon što je producentima Zadruge “uzela” i 370 tisuća kuna, nagradu koju si je osigurala kao pobjednica kontroverznog realityja, najavila je zaokret u životu. Objasnila je kako je shvatila da joj novac više nije na vrhu životnih prioriteta i poželjela se odmoriti od konfliktnih odnosa u kakve se upustila pred kamerama.</p><p>Hoće li joj poći za rukom ostaviti nesuglasice i svađe s nekadašnjim reality cimerima u prošlosti kako je i najavila, pratit ćemo čim se gospođica Grgurić vrati u Zagreb. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>