U registraturi: Za 150 glumaca sašiveno je čak tisuću kostima

To je bilo moje prvo veliko istraživanje kajkavskog melosa. Nije to nimalo neobično jer već 30 godina ovdje živim. Uvijek me je privlačio folklor ovih krajeva, pogotovo Podravine, pa se usuđujem reći da je to naš najljepši melos, govorio je Arsen Dedić.

Redatelj serije “U registrautri”, preminuli Joakim Marušić htio je da mu baš pokojni kantautor sklada glazbu za seriju. Dedić je smatrao da je Krapina uspjela očuvati svoj identitet i da na tome mora ustrajati. Krapina je, po njemu, bila jedno od posljednjih utočišta gdje su ljudi od struke mogli napisati i plasirati popijevku, pjesmu. S devet epizoda iz 1974., koje je emitirala tadašnja Televizija Zagreb, HRT se i danas ponosi. Glavnu ulogu, Ivice Kičmanovića, glumio je Rade Šerbedžija (73), a silno zapažena bila je i uloga Žorža, kojeg je glumio pokojni velikan Uglješa Kojadinović.

Uspjehu serije, uz glumačku ekipu i proslavljenog redatelja Joakima Marušića, pridonijela je i tad mlada kostimografkinja Vanda Ninić. Koristila je taft, samt, čistu svilu, muslin, brokat, materijale koji su se upotrebljavali od 1830. do 1855., u doba koje je trebala dočarati. Malo je kostima pronašla u fundusu HNK. Najteže joj je bilo napraviti tisuće različitih kostima, koliko ih je trebalo jer u seriji je bilo više od 150 glumaca.

Upravo ti kostimi zadavali su puno glavobolje glavnoj glumici Ljubici Jović (83), koja u seriji glumi Lauru.

Trebalo joj je puno vremena da se privikne na te široke haljine, krinoline, korzete. Događalo se da u krinolini nije mogla proći kroz neka vrata. Rade Šerbedžija nije imao problema s hodanjem u odjeći iz 19. stoljeća. Kostimi su mu se, rekao je, svidjeli jer su se uklopili u karakter Ivice Kičmanovića. Dok su snimali scenu u kojoj Dorica dolazi do mladog Mecene, rez je trebao biti u trenutku kad on krene prema njoj u namjeri da je siluje. Gizdavu Doricu igrala je Vlasta Knezović (71), a Marušić je poželio malo akcije i rekao joj: “Daj da te zgrabi za košulju i razdrlji je”. Vlasta nije pristala i tada su se dobro posvađali. Činilo se da je redatelj popustio i Vlasta je mirne dušle otišla na novo snimanje.

Tada ju je nazvao jedan radnik, koji je u ekipi “Registrature” razvlačio kablove. Rekao joj je da je Marušić uzeo manekenku koja će snimiti onu spornu scenu i pokazati grudi. I to u krupno. Vlasta je poludjela od muke i ljutnje. Redatelj je te gole grudi doista umontirao u scenu, a ona zaprepaštena i silno ljutita u intervjuima koje je davala u narednom periodu nije ga htjela ni spomenuti. U prve dvije epizode mladog Ivicu Kićmanovića glumio je Rene Medvešek (56), koji je tada imao 11 godina. Ulogu je dobio jer je bolje od 600 drugih mališana koji su bili na audiciji trčao, penjao se na stol i recitirao pjesmicu. I Reneov brat Sven (54) statirao je u seriji pa je starijem bratu tad ponosno govorio: “I ja sam glumac”.

Njihovi roditelji vidjeli su oglas Televizije Zagreb u kojem traže dječaka za potrebe nove serije “U Registraturi” i upitali su Renea želi li to. Ovaj je jedva dočekao. Među 600 mališana redateljevo oko zadržalo se na Reneu jer je i fizički neodoljivo podsjećao na Radu Šerbedžiju. Nakon prve epizode čuli su se komentari: “Dobro je da je redatelj za ulogu malog Ivice angažirao Šerbedžijina sina. Jer kad Ivica odraste, mora sličiti dječaku kojeg smo upamtili”.

Već u trećoj epizodi Ivica Kičmanović ima 19 godina, odrastao je i igra ga Šerbedžija. Rene Medvešek još čuva album koji ga podsjeća na 45 uzbudljivih dana snimanja. Svidjelo mu se što su se glumci ponašali normalno poput običnih ljudi. Najviše je zavolio Fabijana Šovagovića i Uglješu Kojadinovića. Kad je snimio svoju ulogu, zamolio je da ostane još nekoliko dana. Bili su, naime, školski praznici pa je mogao pomagati oko nošenja rekvizita. Javljao se na telefon i primao poruke za članove ekipe.

- Taj dječak je nevjerojatan. Od prvog novca koji je zaradio želio je počastiti ekipu. Zbližio se sa svima kao da je s njima odrastao - rekao je redatelj Marušić o starijem Medvešeku. Nema člana televizijske ili glumačke ekipe koji nije “izgorio” u želji da dočara priču Ante Kovačevića. Zato i jesu već nakon prvog emitiranja naprečac osvojili gledatelje koji će i danas sa zadovoljstvom odgledati kultne epizode. I uživati u ulogama, bravurama glumačkih legendi koje više nisu s nama.

