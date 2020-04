U showu se svađa, a kod kuće uređuje interijer: Volim i krečiti

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Lidija i Alen se svađaju: Ima 44 godine i nikada nije bio u vezi!?

Lidija Stević (38) ovogodišnja je kandidatkinja showa 'Brak na prvu' kojoj su eksperti 'dodijelili' zaštitara Alena Topića (43) iz Splita. Već su se od početka showa počele nizati tenzije između para pa su se nerijetko svađali, a naposljetku su se odlučili potruditi i graditi svoj odnos na bolje.

Foto: RTL

Vinkovčanka je inače profesorica hrvatskog jezika i književnosti te obožava svoj posao, ali uz njega ima vremena i za razne kreativne hobije poput uređenja interijera. Puna je energije, a nedavno je na Instagramu pokazala kako je uredila novi stan.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Od malena sam dosta kreativna. Kad sam bila mala uvijek sam voljela uređivati svoju sobu. A kad sam krenula na fakultet sam se tome više posvetila jer sam živjela u nekoliko stanova i svaki bih uredila. Također, do sad sam potpuno sama uredila tri stana u kojima sam živjela - rekla je za RTL TV.

Foto: Instagram

Lidija kaže kako joj inspiracija dođe iz glave, a na tečajeve nikad nije išla.

- Sada razmišljam da upišem neki online tečaj za uređenje interijera dok traje karantena da što kvalitetnije iskoristim vrijeme kod kuće - dodala je.

Foto: Privatni album

Nema određeni stil, već spaja i kombinira razne stilove koji joj se sviđaju.

Foto: Instagram

- Volim uređivati detalje u stanu, njih često i mijenjam, a i prijateljicama pomažem oko sređivanja detalja. Sada uoči Uskrsa ću napraviti neku uskršnju dekoraciju. Uz to, volim renovirati stare stvari i stare komade namještaja. Obožavam raditi makeover starih stvari. Volim čak i krečiti, što je mnogima naporno, meni je i to zabavno. Sve u vezi uređenja interijera me zabavlja, veseli i opušta. Zaista to volim raditi - zaključila je Lidija.

POGLEDAJTE VIDEO: