'U školi sam bila žrtva nasilja pa sam osjetljiva na nepravdu'

Siščanka Monika Kelčec (30) u prvim epizodama reality showa 'Gospodin Savršeni' bila je vrlo zagrijana za Miju Matića (27). Ipak, prošlog tjedna odlučila je napustiti show jer je shvatila da oko njega ide puno djevojaka i da je to previše za nju.

- Nije se dogodila ona kemija koja je za mene vrlo važna. Zbog toga sam smatrala kako je jedino fer prema meni, Miji i drugim curama da napustim show kako bi se Mijo mogao fokusirati na druge cure, a i kako bi se one opustile jer više ne bi imale mene kao glavnu prijetnju kakvom su me smatrale - rekla je Monika za RTL.

U show se prijavila spontano jer je željela probati nešto novo u životu, ali nije ni odbacila mogućnost da se zaljubi i pronađe ljubav svog života.

- Privlače me iskreni, samopouzdani, zanimljivi i karakterno jaki muškarci. Za mene muškarac mora biti stup obitelji, pružati sigurnost u svakom smislu, a samim time i po mentalnoj snazi biti na istoj razini kao i ja. Privlače me tamnoputi, snažni muškarci, po mogućnosti svijetlih očiju, što sam zaključila profilirajući muškarce s kojima sam bila u vezi, no nemam baš neki strogo određeni tip muškarca kad je o izgledu riječ. Moj bi idealan partner trebao biti iskren, hrabar, sposoban pokazati emocije, vjeran, odgovoran i uspješan, a ujedno da se može opustiti i pokazati dijete u sebi - opisala je Monika kakvog muškarca želi.

Zbog ljubavi bi se mogla preseliti i na kraj svijeta, ali njezin ljubavni partner trebao bi shvatiti da ipak ona ne može bez svojih životinja te bi i njih povela. Ako bi to odbio, i ona bi njega. Inače, Monika je odrasla kod bake i djeda na selu. Bila je okružena životinjama što ju je činilo sretnom. U društvu je obično bila jedina djevojčica.

- U školi sam doživljavala vršnjačko nasilje tako da sam jako osjetljiva na nepravdu ili kada netko napada ili omalovažava slabije i to me doista osnažilo kao osobu kakva sam danas - iskrena je Monika koja kaže da iz svakog iskustva treba uzeti ono najbolje.

Uz to, kaže Monika, mnogo toga se još ne zna o njoj jer je kratko bila u realityju.

- Odnosi s drugim djevojkama u kući nisu dopuštali da pokažem svoju zabavnu stranu. Ipak, smatram da ste mogli zaključiti kakva sam osoba, da sam vesela, odlučna, da nisam zla i da se ne rugam nikome - rekla je. U showu se najviše sprijateljila sa Samrom i Nušom.

- Nikada se ne bih mogla družiti s osobama poput Barbare ili Sare koje su jako nezadovoljne same sobom pa imaju potrebu ponižavati ili provocirati druge osobe - rekla je Monika.

Prijateljica, kaže, baš i nema, ali poznanice su ju podržavale, kao i obitelj.

- S obzirom na to da se moja obitelj naviknula na to da što naumim to i ostvarim, nisu imali previše izbora nego da me podrže i budu uz mene. Dakako da je bilo raznih mišljenja i sve ih uvažavam, no za mene je bila najvažnija potpora i puno mi je značila - kaže.

